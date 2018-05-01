الياباني “مايا يوشيدا” مدافع ساوثهامبتون يقترب من الانضمام لنادي الهلال السعودي

اقترب المدافع الياباني “مايا يوشيدا” مدافع ساوثهامبتون الإنجليزي، من الانتقال إلى نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن مدافع منتخب اليابان اتفق على كافة الأمور المالية والتعاقدية مع نادي الهلال السعودي، ويتبقى الإعلان الرسمي.

ومن المحتمل الإعلان عن الصفقة عقب انتهاء منافسات كأس العالم.

يذكر أن سامي الجابر رئيس نادي الهلال أعلن إنهاء التعاقد مع مدرب عالمي ومهاجم أجنبي ومدافع أجنبي للموسم الرياضي الجديد، بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وكتب الجابر عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” أنهينا التفاوض مع مدرب عالمي ومهاجم أجنبي ومدافع أجنبي، والاثنان على مستوى عالٍ جدًا بإذن الله”.