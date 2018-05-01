فشل مفاوضات نادي النصر السعودي مع البرازيلي أوليفيرا.. تعرّف على السبب

كشفت تقارير صحفية أن مفاوضات إدارة نادي النصر السعودي مع صانع الألعاب بنادي ساوباولو البرازيلي، واندرسون فيريرا أوليفيرا، البالغ 23 عامًا، قد فشلت بعد اشتراط نادي إنترناسيونال الحصول على 3 ملايين دولار كونه يملك بطاقته الدولية حتى نهاية الموسم المقبل.

اللاعب كانت قد تمت إعارته إلى ساوباولو حتى نهاية الموسم الرياضي في البرازيل، وتشير المصادر إلى أن الإدارة الصفراء لن تدفع أكثر من مليوني دولار؛ بسبب عدم حرصها على التعاقد مع واندرسون، إلا أن إصرار المدرب الأورغوياني دانيال كارينيو على ضم اللاعب هو من فتح ملف المفاوضات.

وقالت صحيفة “الرياض”: إن الإدارة عرضت على المدرب 3 لاعبين لاختيار أحدهم بدلًا من البرازيلي، وما زالت تنتظر الرد النهائي من المدرب.

من جهة أخرى، أبدت إدارة نادي الفيحاء اهتمامها بضم الثنائي حسن الراهب وعبدالله العنزي، اللذين بات استمرارهما في النصر محل شكٍ كبير.