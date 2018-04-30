بعد مداخلة تركي آل الشيخ.. سلمان المالك نائب رئيس نادي النصر يعتذر عن “معلومات خاطئة”

اعتذر سلمان المالك، نائب رئيس نادي النصر السعودي والمشرف على فريق الكرة عما أسماه “معلومات خاطئة” قالها خلال حلقة الأمس من برنامج الخيمة على قناة ksa sports السعودية.

وقال المالك خلال الحلقة التي أثارت جدلا واسعا إن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في السعودية منعه من التعاقد مع محمد أمين بن عمر لصالح النادي الأهلي السعودي، كما أوقف آل الشيخ انتقال عبدالله عطيف لاعب الهلال للنصر رغم موافقة اللاعب.

علاقتي بأخي تركي آل الشيخ منذ الصغر علاقة أخوة ومحبة قبل أن ندخل الرياضة أو مجال كرة القدم وستظل لما بعدها.. ولن تتأثر بمن يحاولون الاصطياد مهما كانت محاولاتهم. pic.twitter.com/cdvoC2W5Bi — سعود آل سويلم (@SSuwailm) April 30, 2018

ورفض تركي آل الشيخ تصريحات المالك خلال الحلقة، وقال في مداخلة على الهواء إن النصر تفاوض مع عطيف دون أن يملك ملاءة مالية تسمح له بذلك.

واعتبرت جماهير النصر مداخلة آل الشيخ احراجا للمالك.

وانتابت جماهير نادي النصر السعودي حالة من الغضب بعد تصريحات المالك، حيث اعتبرت إيقاف آل الشيخ للصفقتين وقوفا متعمدا ضد النصر.

وغرد المالك عبر تويتر :”لكافة جماهير العالمي أرغب أن اوضح بأن حديثي ليلة البارحة كان وفق معلومات تبين لي أنها خاطئه لذا أعتذر عنها، وأوضح أنني شخصيا وجدت دعم غير مسبوق من معالي رئيس الهيئة ولن اسمح لأصحاب المصالح استغلال مثل هذه الأمور لتحقيق اهدافهم، نصرنا بدعم الجميع وحرص رئيس الهيئة سيحقق ما يريد”.

لكافة جماهير العالمي أرغب أن اوضح بأن حديثي ليلة البارحة كان وفق معلومات تبين لي أنها خاطئه لذا أعتذر عنها

وأوضح أنني شخصيا وجدت دعم غير مسبوق من معالي رئيس الهيئه ولن اسمح لأصحاب المصالح استغلال مثل هذه الأمور لتحقيق اهدافهم

نصرنا بدعم الجميع وحرص رئيس الهيئة سيحقق ما يريد — سلمان فهد المالك (@sffrlm) April 30, 2018

وسبق تغريدة المالك، تغريدة أخرى من سعود آل سويلم رئيس نادي النصر قال فيها :”علاقتي بأخي تركي آل الشيخ منذ الصغر علاقة أخوة ومحبة قبل أن ندخل الرياضة أو مجال كرة القدم وستظل لما بعدها.. ولن تتأثر بمن يحاولون الاصطياد مهما كانت محاولاتهم”.