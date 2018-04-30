ماجد النفيعي يبشر جماهير النادي الأهلي السعودي بصفقتين ومدرب عالمي (صورة)

قال ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي السعودي، إنه خلال أيام سيعلن عن تعاقد النادي مع مدرب عالمي ولاعبين عالميين بدعم من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية.

ويستعد الأهلي لمواجهة السد القطري في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وأعلن سامي الجابر رئيس نادي الهلال عن اتفاق الزعيم مع مدرب عالمي ولاعبين عالميين أيضا.

وغرد النفيعي عبر تويتر :”بدعم من معالي الاستاذ تركي ال الشيخ @Turki_alalshikh خلال أيام بتسمعون أخبار عن تعاقد الأهلي مع لاعبين محترفين على مستوى عالمي ومدرب عالمي لقيادة الكيان بمايسعد جماهيره الغالية”.

“قدموا له الشكر فهو أهلُ له”.

وعين تركي آل الشيخ ماجد النفيعي رئيسا للنادي الأهلي السعودي قبل عدة أسابيع.

ورد الإعلامي السعودي حسن عبدالقادر على تغريدة النفيعي :”يستحق معالي المستشار الشكر على كل مايقدمه لكافة اندية الوطن . وتستحق يابو نورة كل الدعم ونتمنى ان يوفق اهلينا في في مهمته الآسيويه وان يعتلي منصات التتويج في منافسات الموسم القادم”.