لماذا طولب الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السعودي السابق بإيضاحات مالية؟ (فيديو)

قال رجاء الله السلمي وكيل الهيئة العامة للرياضة إن الأخيرة طلبت إيضاحا من الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السابق ببعض الإيضاحات حول ديون نادي النصر وبعض المبالغ المالية وطريقة صرفها.

وأشار السلمي في تصريحات تلفزيونية إلى أن الأمر في إطار متابعة الهيئة للتعاملات المالية للأندية خلال الفترة السابقة.

وشدد السلمي على أن الأمر يخص نادي النصر وبعض الأندية الأخرى.

كان تركي آل الشيخ قد غرد عقب استقالة فيصل بن تركي من رئاسة نادي النصر، أن الابتعاد لا يعني اسقاط المخالفات، حيث سيكون هناك محاسبة للفترات السابقة.

وعن اتهام تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية بالوقوف ضد نادي النصر، قال السلمي إن آل الشيخ يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية.

يذكر أن فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السابق كان قد استقال من رئاسة نادي النصر قبل عدة أشهر، وتم تعيين سلمان المالك رئيسا للنادي، ثم أصبح الأخير نائبا لسعود آل سويلم الذي تم تعيينه مؤخرا رئيسا لنادي النصر.