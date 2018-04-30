شاهد صور طائرة منتخب السعودية في كأس العالم روسيا 2018‎

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإثنين، عن الطائرة الخاصة بالمنتخب السعودي الأول الذي سيشارك بعد نحو شهرين في بطولة كأس العالم في روسيا.

وتحت شعار “صقورنا قدها” دشنت الخطوط السعودية والاتحاد السعودي الطائرة الخاصة بالمنتخب الوطني إلى مونديال روسيا.

ووُضع صورة الصقر، الذي يرمز إلى منتخب السعودية، وشعار التوحيد على الطائرة وكُتب: “صقورنا قدها”.

وقال عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: “نتمنى ونحن ندشن طائرة المنتخب الخاصة للمونديال أن نعود من روسيا وقد حققنا ما نصبوا له من مستويات ونتائج”.

من جهته قال المهندس صالح الجاسر: “الطائرة الخاصة بالمنتخب الوطني والتي ستقله إلى مونديال روسيا 2018 هي من أحدث طائرات أسطول الخطوط السعودية”.

وسيصبح المنتخب السعودي أول منتخب عربي يلعب مباراة افتتاحية في كأس العالم، عندما يلاقي منتخب روسيا المضيف يوم 14 يونيو، على ملعب اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي.

ويشارك المنتخب السعودي في الكرنفال العالمي لأول مرة بعد أن غاب عن نسختي 2010 و2014، وأوقعته القرعة مع منتخبات روسيا ومصر وأوروغواي ضمن المجموعة الأولى.

✈| طائرة “الأخضر” ستحلّق لمونديال روسيا تحت شعار #صقورنا_قدها???????????????????????? pic.twitter.com/qE4OFoJMxR — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٣٠ أبريل ٢٠١٨

????| رئيس الاتحاد السعودي بعد تدشين طائرة “الأخضر”:

دعم قيادتنا الرشيدة للمنتخب غير مسبوق ونتمنى مواكبته بتحقيق أهدافنا في المونديال. pic.twitter.com/SKI3H6Kqfb — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٣٠ أبريل ٢٠١٨

????| لقطات مصوّرة من حفل تدشين طائرة المنتخب الوطني.. pic.twitter.com/yTail0Lb02 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٣٠ أبريل ٢٠١٨

تحت شعار #صقورنا_قدها الخطوط السعودية والاتحاد السعودي يدشنان الطائرة الخاصة بالمنتخب الوطني إلى مونديال روسيا???????????????? pic.twitter.com/I99fPP41Fv — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ٣٠ أبريل ٢٠١٨