عبدالرحمن بن مساعد: العالمية صعبة قوية على نادي الهلال ولكن.. وهذا رأيي في سامي الجابر (فيديو)

كشف عبدالرحمن بن مساعد الرئيس السابق لنادي الهلال سبب تركه النادي العام 2015 ثم إعلان اعتزال الوسط الرياضي.

وأجرت قناة “روتانا خليجية” عبر برنامج “يا هلا” لقاء تلفزيونيًا مع عبدالرحمن بن مساعد، الذي حقق الهلال معه العديد من الإنجازات.

وأوضح بن مساعد أنه ترك رئاسته بعد أن طالبته جماهير الهلال بالرحيل، إضافة إلى مطالب بعض أعضاء الشرف، مشيرًا إلى أن الاتجاه كان وقتها “حلّ عنّا”.

وعن شماتة بعض مشجعي الفرق الأخرى بسبب فشله في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا قال بن مساعد: “لو العالمية صعبة قوية على الهلال، فهي على غيره أصعب بمراحل، ذاكرة الجمهور كذاكرة السمك، تحقق بطولة اليوم وتفقد أخرى غدًا فيصبون عليك جامات الغضب”.

وأضاف معبرًا عن حبه الشديد للهلال: “إذا ما شئتُ أن أنسى همومي ذكرتُ بأنني دومًا هلالي”.

وأشار بن مساعد إلى أنه بذل كل ما يستطيع مع الهلال، مؤكدًا أنه نجح أحيانًا وأخفق في أحيان أخرى، وأنه لم يتخذ أي قرا إلا وكان مقتنعًا تمامًا به إن تبين أنه أخطا فيما بعد.

وعن احتمال فوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا قريبًا قال بن مساعد: “إن شاء الله الثالثة ثابتة”، في إشارة إلى أن الهلال خسر النهائي عامي 2014 و2018، موضحًا أنه كان يتمنى أن يقود الهلال للآسيوية وأنه كان قريبًا من ذلك لكنه لم يُوفَّق.

وعن سامي الجابر اللاعب السابق لنادي الهلال والرئيس الحالي قال بن مساعد: لست بهذا القرب من سامي الجابر حاليًا ولكن أرى أن الجابر أخطأ بتولي تدريب الهلال مبكرًا وأن الصواب كان بتدرجه حتى يصل إلى الهلال”، موضحًا أنه رفض بشدة مطالب إقالة الجابر عندما كان مدربًا للهلال”.

وأضاف: “سامي الجابر يملك من الخبرات كلاعب ومدرب، وهو أدرى بكل كواليس منظومة الهلال ما يمنحه الأفضلية على غيره”.

وأشار بن مساعد إلى أن النجم المصري محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي.

وأضاف أن تراجع مستوى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي مع تألق محمد صلاح يمنح الأخير الأفضلية.