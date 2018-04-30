موعد قرعة كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات والقنوات الناقلة

يستعد متابعو كرة القدم الآسيوية، وخاصة الدول العربية الآسيوية، لمتابعة قرعة كأس الأمم الآسيوية 2019.

وتقام النسخة المقبلة من كأس الأمم الآسيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي النسخة الأولى التي سيشارك فيها 24 منتخبًا، بعد أن كان يشارك فيها 16 منتخبًا فقط حتى نسخة أستراليا 2015.

وتقام مراسم القرعة، يوم الجمعة المقبل، الموافق 4 مايو، وستجرى في مدينة دبي.

BeIN SPORTS وتبث القرعة على شبكة قنوات بي إن سبورت.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ 24 إلى 6 مجموعات على غرار يورو 2016، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى الدور الثاني مباشرة، ثم يلحق بهذه الفرق المتأهلة أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث في مجموعاتها، ليكتمل بذلك عقد دور الـ 16.

وسيشارك في النسخة المقبلة 11 منتخبًا عربيًا، هي، الإمارات، والسعودية، وفلسطين، وسوريا، والعراق، ولبنان، وقطر، وعُمان، والأردن، والبحرين، واليمن.

وحلّ المنتخب الإماراتي والسعودي والياباني والكوري الجنوبي والإيراني والأسترالي في المستوى الأول، وهي من سيترأس المجموعات الـ 6.

وفيما يلي منتخبات المستوى الثاني: الصين، والعراق، وأوزبكستان، وقطر، وتايلاند، وسوريا.

منتخبات المستوى الثالث: فلسطين، وعُمان، والهند، وفيتنام، وقيرغستان، ولبنان.

منتخبات المستوى الرابع، الأردن، واليمن، وتركمانستان، والبحرين، وكوريا الشمالية، والفلبين.

والمنتخب الأسترالي هو بطل النسخة الأخيرة العام 2015، في حين حقق منتخب اليابان اللقب 4 مرات كأكثر المنتخبات تحقيقًا للقب، مقابل 3 مرات للسعودية وإيران، ولقبين لمنتخب كوريا الجنوبية، ولقب لكل من أستراليا والعراق والكويت.