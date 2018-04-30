ما سبب تعثر صفقة انتقال عبدالملك الخيبري من نادي الهلال إلى الوحدة السعودي؟

تعثرت صفقة انتقال عبدالملك الخيبري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي إلى نادي الوحدة السعودي، بعدما أعلن الأخير موافقة مسؤولي الزعيم واللاعب.

وقال حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة في تصريحات تلفزيونية، إن الصفقة تمت ولم يتبق إلا التوقيع الرسمي.

وأشارت مصادر إلى أن الخيبري أوقف الصفقة؛ لظروف عائلية.

وتوقع الإعلامي السعودي خالد القحطاني استمرار اللاعب في الهلال، الموسم المقبل.

كانت ردود فعل جماهيرية غاضبة قد صاحبت أنباء اقتراب الخيبري من التوقيع مع نادي الوحدة.

غير أن سامي الجابر رئيس نادي الهلال طمأن جماهير ناديه أن أمور الفريق تسير على الطريق الصحيح، حيث يتم التفاوض مع مدرب على مستوى مميز حاليًا، وعدد من اللاعبين.

وستضطر أندية سعودية إلى الاستغناء عن عدد من لاعبيها، بعدما تم تقليل عدد اللاعبين المقيدين في قائمة كل ناد من 33 إلى 27 بحسب قرارات اتحاد الكرة السعودي مؤخرًا.