جدل واسع بعد إحراج تركي آل الشيخ لسلمان المالك نائب رئيس نادي النصر على الهواء

أثارت مداخلة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في المملكة العربية السعودية، للرد على تصريحات سلمان المالك نائب رئيس نادي النصر السعودي، خلال برنامج الخيمة، على فضائية ksa sports جدلًا واسعًا في المملكة العربية السعودية.

ووضع تركي آل الشيخ، سلمان المالك في موقف محرج على الهواء، بسبب اللاعب عبدالله عطيف نجم نادي الهلال.

مداخلة معالي المستشار تركي آل الشيخ للرد على نائب رئيس #النصر حول التوقيع مع عطيف #برنامج_الخيمة pic.twitter.com/TdXdJxBcXC — KSA SPORTS (@riyadiyatv) April 29, 2018

وقال آل الشيخ في مداخلة على فضائية (ksa sport) إن إدارة النصر كانت تتفاوض مع عبدالله عطيف، وهي لا تملك الملاءة المالية من الأساس.

وأضاف: “عبدالله عطيف كانت رغبته البقاء مع الهلال، وسبب عدم التجديد معه هو عدم توفر المبالغ المالية، وأنا جلست معه و ذكر لي أن رغبته هي البقاء”.

وشدد آل الشيخ على أن نادي النصر هو من خرق ميثاق الشرف في هذا الموضوع، وذلك ردًا على تصريحات المالك بأن عبدالله عطيف هو من طلب الانضمام إلى النصر.

وأضاف آل الشيخ: “خلال فترة رئاسة سلمان المالك القصيرة لنادي النصر، هيئة الرياضة قدمت له دعمًا بقيمة 55 مليون ريال”.

كان نادي النصر السعودي قد دخل في مفاوضات رسمية مع عبدالله عطيف خلال الفترة الماضية، قبل أن يحسم اللاعب أمره، بعد جلوسه مع آل الشيخ، ويجدد عقده لمدة ثلاث سنوات مع الهلال.

وعن تلك الأزمة قال المالك: ” أحترم سامي الجابر، لكن لم نفاوض أي لاعب هلالي سوى عطيف اهتمينا فقط”.

من جهة أخرى كشف المالك أن ديون نادي النصر تقترب من 200 مليون ريال سعودي.

وقال المالك: “ديون النصر أكثر من 200,000,000 ونحتاج سداد 10 رواتب لنسجل اللاعبين”.

وشدد المالك على أن قضية كانافارو هي الأهم وحسمها سيفتح باب التسجيل مرة أخرى.

وأشار المالك إلى أن نادي النصر يعمل حاليًا على تطوير منظمته الإعلامية؛ لتصبح نافذة وواجهة مشرفة للنادي.

وأكد أن التخطيط الجيد لمجلس الإدارة يهدف إلى تربع نادي النصر على قمة الهرم السعودي والآسيوي.

وعلى خلفية المداخلة، اتهمت جماهير نادي النصر، آل الشيخ بالوقوف ضد ناديها، من خلال منع صفقتي عبدالله عطيف ومحمد أمين بن عمر، من خلال هاشتاغ #ترك_آل_الشيخ_يقف_ضد_النصر.

وقد أثار الأمر اهتمام إعلاميين سعوديين كُثر.

وغرد الإعلامي السعودي سعد الزهراني :”#سلمان_المالك، رياضي خلوق من طراز عالٍ، حديثه بشفافية، كان لابد أن يقابل بالشكر والعرفان، لا بالفوقية والتهكم ..الذي لا يليق بمسؤول”.

وقال الإعلامي ماجد المهني :”عندما يقول #سلمان_المالك، بأن عطيف كان يريد النصر، وحدث ماحدث، فاعلم ان كل الحديث، طوال هذه السنوات، عن دلال الهلال في كل مجال، حقيقة لاتقبل الجدال”.

وقال الصحافي صالح الفهيد موجهًا كلامه لتركي آل الشيخ: “معالي المستشار @Turki_alalshikh نائب رئيس #النصر سلمان المالك ورئيس النادي وبقية رؤساء الأندية الأخرى هم رجالك .. تقلدوا هذه المهمات وقبلوا بها استجابة لطلبك ورغبتك .. ليكونوا شركاء لك في مشروعك الطموح، لتطوير الرياضة السعودية وهم جديرون بأن لا يتعرضوا للإحراج أمام جمهور أنديتهم.”.

وعلق الإعلامي مبارك الشهري: “ظهور سلمان المالك نائب رئيس النصر في برنامج الخيمة كشف لنا مايُراد رؤيته بالنصر وما يُراد ( فعله ) بالنصر”.