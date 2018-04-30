فابيو ليما نجم الوصل الإماراتي وكمارا لاعب القادسية على رادار نادي الهلال السعودي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي عن وجود اجتماع، الجمعة المقبل، مع مسؤولين من نادي الوصل الإماراتي للتفاوض بشأن انتقال المهاجم البرازيلي فابيو ليما، أحد أفضل مهاجمي الدوري الإماراتي، لصفوف “الزعيم” الفترة المقبلة.

ولم يكن ليما الوحيد الذي تتفاوض إدارة الهلال لضمه، إذ أشارت المصادر إلى أن المهاجم هارون كمارا، لاعب القادسية، ضمن اللاعبين المهتمة إدارة الهلال بضمهم، بيد أن اللاعب يرتبط مع ناديه بعقد مدته خمسة مواسم ويتبقى منها 4.

يذكر أن كمارا أحد اللاعبين المواليد الذين استفادت منهم فرق الدوري السعودي للمحترفين بعد إقرار هذا النظام الجديد خلال فترة التسجيل الشتوية للاعبين، وأبدع بشكل كبير ولفت الأنظار في الجولات الحاسمة، وأسهم بقوة في بقاء فريقه بين الكبار وهناك آمال بأن يكون ضمن قائمة المنتخب السعودي في مونديال روسيا 2018″.

كمارا يحمل الجنسية الغينية، وعاش في مدينة جدة مع أسرته، حيث ولد وترعرع في المملكة.