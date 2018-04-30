ناديا الشباب والأهلي يتصارعان لضم ميليسي لاعب الهلال

يتنافس ناديا الشباب والأهلي على الظفر بخدمات الأوروغوياني نيكولاس ميليسي، لاعب وسط الهلال، الذي ينتهي عقده مع “الزعيم” في أغسطس المقبل، ولم يتم التجديد معه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، عبر مصادرها، وصلت عروض شفهية للاعب؛ ولكنه ينتظر العرض الرسمي.

وغادر ميليسي إلى دبي الأسبوع الماضي ومنها إلى بلاده، بعد أن سقط الشرط الذي يخول الهلال تمديد عقده لموسم إضافي في شهر مارس الماضي، وبينت المصادر نفسها أن اللاعب انتظر فترة طويلة من أجل الاجتماع مع سامي الجابر، رئيس النادي، ولكنه لم يتمكن من ذلك وغادر.

وتشير المصادر نفسها، إلى أن اللاعب يرغب في العودة إلى الهلال، حال عاد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق للفريق الأزرق، الذي أقيل في فبراير الماضي، في الوقت الذي أعلن اللاعب في وقت سابق رغبته في البقاء في الدوري السعودي واضعًا الأولوية لنادي الهلال.

وأوضح ماجد النفيعي، رئيس النادي الأهلي، أن ميليسي اسم من عدة أسماء مطروحة للاعبين أجانب سيتم التعاقد معهم خلال الموسم المقبل، مبينًا أن مجلس الإدارة أرجأ ذلك إلى حين وصول المدرب الجديد للفريق، وقال:” نيكولاس ميليسي من الأسماء المطروحة على الطاولة الأهلاوية، نحن ننتظر وصول المدرب لحسم القرار النهائي من عدمه في جلب اللاعب، خلال الأيام المقبلة سيأتي المدرب وسيتخذ القرار”.

إلى ذلك، رفض أحمد العقيل، رئيس نادي الشباب التعليق على دخول ناديه سباق الصفقات مبكرًا واكتفى بقوله “لا تعليق”.