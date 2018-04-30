تقارير.. أحمد الفريدي خارج حسابات نادي النصر السعودي الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية عن اتخاذ إدارة نادي النصر السعودي، قرارًا بالاستغناء عن صانع ألعاب الفريق، أحمد الفريدي، بعد قرار اتحاد كرة القدم بإلزام الأندية بعدم قيد أكثر من 14 لاعبًا مصنفين في الفريق الأول.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الجزيرة”، نقلاً عن مصادرها، والتي أوضحت أن النصر يرغب في التخلص من بعض اللاعبين من بينهم الفريدي الذي وقع مؤخرًا تجديد عقد مدة عامين واستلم مقدم العقد البالغ أكثر من مليوني ريال.

ويعاب على الفريدي عدم قدرته على اللعب بشكل متواصل مع النصر، حيث غاب في مناسبات مختلفة، كما خضع هذا الموسم لبرنامج في مانشستر يونايتد لتخفيف وزنه غير أن البرنامج لم ينجح، الأمر الذي دفع اللاعب للتصريح تلفزيونيًا للعمل على تخفيف وزنه أو الاعتزال.

فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن الفريدي يعكف حاليًا على مخالصة ناديه ليصبح لاعبًا حرًا ويحق له الانتقال لأي ناد خلال فترة الصيف المقبلة.

وتأتي خطوة الطرفين استنادًا على خلفيات العلاقه المتوترة موخرًا بالإضافة للاشتراطات واللوائح الجديدة، التي تسعى لتقليص عدد لاعبي الفريق الأول داخل الأنديه المحترفة.

ولم تحدد وجهة الفريدي المقبلة، لكن بحسب مصادر مقربة من اللاعب أكدت أن وجهته ستكون إلى نادي أحد.