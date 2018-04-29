تركي آل الشيخ يُحرج سلمان المالك نائب رئيس نادي النصر على الهواء (فيديو)

وضع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، سلمان المالك نائب رئيس نادي النصر في موقف محرج على الهواء بسبب اللاعب عبدالله عطيف.

وقال آل الشيخ في مداخلة على فضائية (ksa sport) إن إدارة النصر كانت تتفاوض مع عبدالله عطيف وهي لا تملك الملائة المالية من الأساس.

وأضاف: “عبدالله عطيف كانت رغبته البقاء مع الهلال، وسبب عدم التجديد معه هو عدم توفر المبالغ المالية، وأنا جلست معه و ذكر لي أن رغبته هي البقاء”.

وشدد آل الشيخ على أن نادي النصر هو من خرق ميثاق الشرف في هذا الموضوع، وذلك ردًا على تصريحات المالك بأن عبدالله عيف هو من طلب الانضمام للنصر.

وأضاف آل الشيخ: “خلال فترة رئاسة سلمان المالك القصيرة لنادي النصر، هيئة الرياضة قدمت له دعم بقيمة 55 مليون ريال”.

مداخلة معالي المستشار تركي آل الشيخ للرد على نائب رئيس #النصر حول التوقيع مع عطيف #برنامج_الخيمة pic.twitter.com/TdXdJxBcXC — KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٢٩ أبريل ٢٠١٨

كان نادي النصر السعودي قد دخل في مفاوضات رسمية مع عبدالله عطيف خلال الفترة الماضية، قبل أن يحسم اللاعب أمره بعد جلوسه مع آل الشيخ، ويجدد عقده لمدة ثلاث سنوات مع الهلال.

وعن تلك الأزمة قال المالك: ” أحترم سامي الجابر لكن لم نفاوض أي لاعب هلالي سوى عطيف اهتمينا فقط”.

من جهة أخرى كشف المالك أن ديون نادي النصر تقترب من 200 مليون ريال سعودي.

وقال المالك: “ديون النصر أكثر من 200,000,000 ونحتاج سداد 10 رواتب لنسجل اللاعبين”.

وشدد المالك على أن قضية كانافارو هي الأهم وحسمها سيفتح باب التسجيل مرة أخرى.

وأشار المالك إلى أن نادي النصر يعمل حاليًا تطوير منظمته الإعلامية لتصبح نافذة وواجهة مشرفة للنادي.

وأكد أن التخطيط الجيد لمجلس الإدارة يهدف إلى تربع نادي النصر على قمة الهرم السعودي والآسيوي.