رسميًا.. نادي الوحدة السعودي يضم الحارس المصري محمد عواد من الإسماعيلي (صورة)

أعلن نادي الوحدة السعودي تعاقده رسميًا مع حارس الإسماعيلي المصري محمد عواد، بداية من الموسم القادم.

وأصدر نادي الوحدة بيانًا مقتضبًا قال فيه: “بدعم من رئيس هيئة الرياضة معالي المستشار تركي آل الشيخ إدارة النادي توقع أولى صفقات الموسم بانضمام حارس نادي الاسماعيلي ومنتخب مصر محمد عواد إلى كتيبة الفرسان”.

وأضاف البيان: “قدمت إدارة النادي برئاسة الاستاذ حاتم خيمي شكرها الجزيل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة على تكفله بصفقة الحارس محمد عواد الذي يعد من أفضل الحراس العرب”.

عاجل :

بدعم من رئيس هيئة الرياضة معالى المستشار تركي آل الشيخ إدارة النادي توقع أولى صفقات الموسم بإنضمام حارس نادي الاسماعيلي ومنتخب مصر محمد عواد إلى كتيبة الفرسان .#الوحدة pic.twitter.com/iCoANhf2q7 — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) ٢٩ أبريل ٢٠١٨

قدمت إدارة النادي برئاسة الاستاذ حاتم خيمي شكرها الجزيل لمعالى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة على تكفله بصفقة الحارس محمد عواد الذي يعد من افضل الحراس العرب .. pic.twitter.com/CISR2Zq8D4 — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) ٢٩ أبريل ٢٠١٨

كانت تقارير صحفية قد أشارت إلى اقتراب النادي الأهلي المصري من ضم عواد، إلا أنه فضل أن يكون المحترف المصري الـ13 في السعودية.

وشارك عواد صاحب الـ25 عاما في 30 مباراة مع الإسماعيلي هذا الموسم ولم يسكن في مرماه سوى 20 هدفا.