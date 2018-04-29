مرتضى منصور يكشف سبب تراجع تركي آل الشيخ عن دعم صفقات ناديي الأهلي والزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري عن وجود قرار من تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ورئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، بالتراجع عن دعم ناديي الأهلي والزمالك ماليًا، في ملف الصفقات الجديدة؛ بسبب تعرضه للسباب من قبل جماهير الناديين.

وقال مرتضى منصور في تصريحات إذاعية: “عقدت جلسة مع تركي آل الشيخ وأوضح لي أنه لن يموّل أي صفقات للأهلي أو الزمالك خلال الفترة المقبلة”.

وأضاف رئيس الزمالك: “تركي آل الشيخ أبلغني أنه تلقى العديد من الشتائم من جمهور الأهلي والزمالك خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذي دفعه لعدم تمويل أي صفقة لكلا الفريقين مرة أخرى”.

وتابع منصور: ” تركي آل الشيخ تراجع عن تمويل صفقة المدير الفني السويسري كريستيان غروس وأشار إلى أن هناك مجموعة من المحبين لنادي الزمالك سيمولون صفقة المدير الفني بدلًا منه، وبالفعل أنهينا الاتفاق مع لاعبين حتى الآن، والثالث سيكون مهاجمًا قويًا ومميزًا، للانضمام إلى صفوف الزمالك بالموسم الجديد”.

وتابع: “لا أحتاج للتعاقد مع حراس مرمى في الوقت الحالي، لدينا محمود جنّش وعمر صلاح الحارس الناشئ، بالإضافة إلى عودة أحمد الشناوي بعد تعافيه من الإصابة”.

وأردف: “كنت أرغب في التعاقد مع محمد عواد حارس مرمى الدراويش، ولكن علمت أنه سيذهب إلى الاحتراف في السعودية، لم أتحدث مع الكولومبي دييغو كالديرون مهاجم الإسماعيلي، لضمه في انتقالات الصيف.

جدير بالذكر، أن الزمالك يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

على جانب آخر، قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الطعن المقام من مرتضى منصور عضو مجلس النواب، رئيس نادي الزمالك، المطالب بوقف القرار رقم ١٧١ لسنة ٢٠١٨ الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك للحكم في جلسة ١٣ مايو المقبل.

واختصمت الدعوى، وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.

وقدّم مرتضى منصور في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ ٦٠٠ جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدًا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل توليه رئاسة النادي.