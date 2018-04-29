النادي الأهلي السعودي يكشف موعد انضمام عبدالله السعيد لتدريبات الفريق (فيديو)

كشف موسى المحياني، مدير الكرة بالنادي الأهلي السعودي، عن موعد انضمام عبدالله السعيد، لاعب الأهلي المصري والمحترف بصفوف فريق كوبس الفنلندي، لصفوف الفريق.

وقال المحياني في تصريحات تلفزيونية: “بالتأكيد تشرفنا بالتعاقد مع اللاعب عبدالله السعيد هو لا يحتاج شهادة أحد، ولاعب مؤثر للغاية سواء مع فريقه السابق الأهلي المصري أو المنتخب المصري ويُشارك معه بشكل أساسي”.

وأضاف: ” عبدالله السعيد سيكون إضافة قوية للأهلي الموسم المقبل، وكان مطلبًا لجميع الأندية الكبرى، أندية كثيرة طلبت التعاقد معه، ولكننا نجحنا في الظفر بخدماته في نهاية المشوار”.

وعن موعد انضمام السعيد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشار موسى المحياني، إلى أنه سينضم للراقي بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب المصري في منافسات كأس العالم في روسيا.

وكان السعيد انضم هذا الشهر إلى صفوف فريق كوبيون بالوسورا الفنلندي، على سبيل الإعارة لمدة شهرين فقط، لكي يُشارك في المباريات قبل المشاركة مع المنتخب المصري في كأس العالم 2018.

وأعلن النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، عرض عبدالله السعيد للبيع أو الإعارة، بعد تمديد تعاقده لمدة موسمين، عقب توقيعه مع نادي الزمالك والاتفاق على الانضمام إليه بداية من الموسم المقبل قبل أن يتراجع ويعلن استمراره مع القلعة الحمراء.