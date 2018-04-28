الاتحاد السعودي لكرة القدم يصدر عدة قرارات مهمة.. تعرف عليها (صورة)

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم عدة قرارات مهمة تخص تنظيم المسابقة خلال السنوات المقبلة.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، فإن القرارات كالآتي:

ـ رخصة للأندية المشاركة في الدوري السعودي ، ومن لايحصل عليها سيهبط للدرجة الأدنى.

ـ يعامل لاعبو المواليد معاملة اللاعب السعودي (لاعبين 2 كحد أقصى).

ـ اعتماد تنظيم 80% من مدرجات الملعب للفريق المستضيف و 20% للفريق الضيف بإستثناء نهائي كاس الملك و كاس السوبر.

ـ لن يستطيع أي ناد جلب لاعب أجنبي يحتل منتخب بلاده مركزًا أكثر من 100 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ـ تقليل عدد اللاعبين المقيدين بقائمة كل فريق من 33 إلى 28.

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