عبدالملك الخيبري يرفض الانتقال من نادي الهلال السعودي إلى الوحدة

رفض عبدالملك الخيبري، لاعب نادي الهلال السعودي، الانتقال من الزعيم إلى الوحدة السعودي رغم إعلان حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة عن إتمام الصفقة.

وكان اللاعب قريبًا، من اللحاق بزميله أسامه هوساوي، إذ اتفق مع حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة، المكلف من قبل هيئة الرياضة، لتمثيل الفريق المكاوي، اعتبارًا من الموسم المقبل.

ولم يكشف خيمي عن تفاصيل العقد أو مدته، مكتفيًا بقوله: “اللاعب حاليًا يفكر في التحول فقط من الرياض إلى مكة، والأمور المعيشية وإبرام الصفقات يأتي باتفاق وموافقة اللاعب مع ناديه”، ولكن يبدو أن الصفقة تعطلت لرفض اللاعب فكرة الرحيل.

وقالت مصادر إن اللاعب متمسك بالبقاء ضمن صفوف الهلال السعودي حتى انتهاء عقده.

وأثار إعلان انتقال اللاعب إلى الوحدة غضبا جماهيريا هلاليا.

وعلق فارس الروضان :”مطاردة الأخبار من غير مصادرها والتعليق عليها مغامرة كبيرة ولكن لو صحت أخبار أنتقال عبدالملك الخيبري من الهلال للوحدة فنحن أمام خبر صادم جداً ولا يبشر بالخير .. أتمنى أن يكون الخبر من أخبار أبريل الكاذبة”.

وغرد أحمد الخشرمي :”اذا كان انتقال الخيبري ( بالاجبار ) صحيح، فعلى الهلال و ادارته السلام تقزيم واضح وفاضح وصريح لكياننا و أمام أعيُنِنا، بداية من مسرحية ميثاق الشرف واكتب التغريدة الفلانية، الى سالفة الخيبري الآن وسم وأبشر طال عمرك اكيد نخليه يروح الوحدة”.

وبدأت إدارة نادي الوحدة، في تجهيز فريقها الأول لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد، منذ إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رفع الإيقاف عن النادي المكاوي يوم الخميس.

ووصلت إدارة النادي الأحمر بدعم من تركي آل الشيخ الرئيس الفخري للنادي، إلى اتفاقات ملزمة وأخرى في طور الإلزام مع عدة لاعبين، يأتي من أبرزهم أسامة هوساوي قائد الهلال السابق، وعبدالله الزوري لاعب الهلال، ومنصور الحربي، ووليد باخشوين، وصالح العمري، وأحمد الزين، ومهند عسيري، وعلي الزبيدي لاعبي الأهلي، وعلي النمر من الشباب، وعبدالإله العمري من النصر، وحسن أبو شرارة من القادسية.