المصارعة في السعودية.. هذا ما فعله طفل سعودي في شقيقه تأثرًا بـWWe أعظم رويال رامبل (صور)

تداول سعوديون، صورًا لطفل سعودي يصارع شقيقه، تأثرًا بعرض المصارعة الترفيهية الذي استضافته جدة بالمملكة العربية السعودية “أعظم رويال رامبل“.

وظهر الطفل في الصورة الأولى يشاهد العرض، وفي الصورة الثانية يحمل شقيقه تمهيدًا لمصارعته.

وأثارت الصورة سخرية المتابعين حيث تم تداولها على نطاق واسع.

وغرد حساب @ibrahimbasha ردا على الصورة “نفس الوضع أخويا يشوف ويجرب فيني”.

وغرد حساب @wejdanx1i ” أسرع تطبيق”.

ودائما ما يحذر اتحاد wwe من تقليد الأطفال للمصارعين، كما يحذر من تقليد حركات نجوم اللعبة في المنزل.

نتائج عرض أعظم رويال رامبل..

اهتمت الصحف العالمية باستضافة السعودية لعرض “رويال رامبل” أحد أهم المهرجانات الجماهيرية في المصارعة الحرة للمحترفين WWE، ويرجع تاريخه للعام 1988، ويحظى بمشاركة أشهر المصارعين في العالم.

واستضافت المملكة لأول مرة هذا الحدث المهم في المصارعة، وقد أبرزت صحيفة “صن” البريطانية نتائج عرض “رويال رامبل” حيث فاز براون سترومان بجائزة WWE لأعظم “رويال رامبل” التي استضافتها السعودية بمشاركة 50 مصارعًا.

وأُقيم العرض الذي يحمل اسم “المعركة الملكية الأعظم” ضمن اتفاقية وقّعها تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، في فبراير الماضي مع فينس مكمان رئيس رابطة مصارعة المحترفين والمسؤول عن الترويج لها لاستضافة العرض لمدة 10 أعوام.

وشارك 4 من المصارعين السعوديين الهواة في فعاليات الحدث لأول مرة بعد اجتيازهم تجارب الأداء وتم تقديمهم أمام الجماهير وسط حفاوة كبيرة.

وسلّم آل الشيخ حزام وكأس المملكة لسترومان الفائز في “المعركة الملكية الأعظم”، التي يعتمد نظامها على إقصاء المصارعين لبعضهم من فوق الحبل الثالث الأعلى بالحلبة لحين بقاء آخر مصارع.

وفيما يلي نتائج أعظم “رويال رامبل” في المملكة العربية السعودية:

تغلب جون سينا على تريبل إتش

تفوق سيدريك ألكسندر على كاليستو ليحتفظ بلقب الوزن المتوسط.

تغلب فريق مؤلف من مات هاردي وبراي وايت على الزوجي المكون من شيموس وسيزارو.

جيف هاردي يفوز على جندر مهال ويحافظ على لقب الولايات المتحدة.

فريق ذا بلدغون بروذرز يتفوق على ذا أوسوس ويحافظ على لقب سماكداون للزوجي.

سيث رولينز يفوز على فين بالور وذا ميز و ساموا جو ويحتفظ بلقب الإنتركونتننتال.

المصارعة في جدة.. هيئة الرياضة تعتذر عن ظهور فتيات عاريات خلال عرض WWE أعظم رويال رامبل‎

السعودية تحتفي بنجاح استضافة أعظم رويال رامبل

شنسكي ناكامورا يفوز على أي جاي ستايلز ولكن بقرار من الحكم بعد استخدام أي جاي لحركة غير قانونية.

أندرتيكر تغلب على روسيف

بروك ليسنر يهزم رومان رينز ويحافظ على لقب يونفيرسال.