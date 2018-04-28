المصارعة في جدة.. لقطة طريفة وأخرى تثير السخرية خلال WWE أعظم رويال رامبل (فيديو)‎

أثارت لقطة في إحدى مواجهات مصارعة WWE، التي أُقيمت في مدينة جدة، أمس الجمعة، سخرية من المصارعيْن، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي إحدى المواجهات حاول أحد المصارعين النزول على منافسه، لكن الأخير تحرك في اللحظات الأخيرة لينزل المصارع على الأرض، وبدت عليه ملامح الألم.

وأثارت اللقطة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أحد المعلقين قال إن المشهد في التمثيل.

وفي لقطة أخرى أثار دانيال براين سخرية المتابعين؛ بعد تدخل مزدوج على برون سترومان تايتوس أونيل

وفيما يلي النتائج كاملة:

جون سينا فاز على تربل إتش في المباراة الافتتاحية.

سيدريك أليكساندر فاز على كاليستو ليحتفظ بلقب بطولة “cruiserweigh”.

مباراة النظام الزوجي “Tag Team”، وفاز فريق (براي وايت + مات هاردي) على (شيماس + سيزارو)، ليتوجا بلقب الزوجي لعرض RAW.

جيف هاردي يفوز على جيندر ماهال، ليظل بطل الولايات المتحدة، في المباراة الرابعة.

سيث رولينز يفوز على الثلاثي فين بالور وساموا جو وذا ميز ويحتفظ بلقب “Intercontinental”، في مباراة السلم الحديدي الرباعية.

فريق الأخوين “بلودجون” المكون من إريك روان ولوك هاربر يفوز على فريق “ذا أوسوز” المكون من الأخوين جيمي وجيه، ويحتفظ بلقب الزوجي لعرض “سماك داون”

إيه جيه ستايلز يفوز على شينسكي ناكامورا، عقب انتهاء المباراة بالعد الخارجي على الثنائي، واحتفظ بلقب “WWE” .

أندرتيكر يفوز على روسيف، في مباراة التابوت.