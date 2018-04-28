المصارعة في جدة.. هيئة الرياضة تعتذر عن ظهور فتيات عاريات خلال عرض WWE أعظم رويال رامبل‎

قدّمت الهيئة العامة للرياضة السعودية اعتذارها على ظهور فتيات عاريات خلال أعظم رويال رامبل الذي أقيم، أمس الجمعة، في مدينة جدة.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة بيانًا على الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيه:” تود الهيئة العامة للرياضة أن تتقدم بالاعتذار للمشاهدين والمتابعين لفعاليات WWE التي أقيمت، أمس الجمعة، في جدة؛ حيال اللقطة النسائية غير المحتشمة التي ظهرت كإعلان قبل إحدى الفقرات”.

وأكدت الهيئة العامة في بيانها رفضها القاطع لما حدث، مؤكدة التزامها باستبعاد كل ما يسيء أو يتعارض مع قيم المجتمع.

وأكدت الهيئة العامة حرصها على منع عرض أي فقرة للمصارعة النسائية أو أي لقطات مرتبطة بها، وأشارت إلى أنها اشترطت ذلك على الشركة المنفذة، إضافة إلى رفض عرض أي إعلانات ترويجية تحوي صورًا أو لقطات نسائية غير محتشمة.

واعترض عدد من متابعي نزال أعظم رويال رامبل، على ظهور فتيات عاريات على التلفزيون الرسمي السعودي، خلال نقل فعاليات البطولة.

وكتب عدد من رواد موقع “تويتر” تحت هاشتاغ ( #أعظم_رويال_رامبل )،هذا الأمر غريب، ولا يليق بمقام المملكة العربية السعودية.

وقال الإعلامي عبدالعزيز العتيبي رئيس تحرير صحيفة كورة:”قمة السخافة، والعار، وعدم المروءة والأدب، عرض مثل هذه اللقطات في قناة حكومية، نعم نحن مع الانفتاح والتطور.. لكن ليس مع الانحطاط والدعارة وقلة الذوق والأدب”