المصارعة في جدة.. الأمير محمد بن سلمان يشاهد عرض wwe أعظم رويال رامبل من ملعب الجوهرة (صور)

حضر الأمير محمد بن سلمان بن العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية، لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” لمتابعة عرض أعظم رويال رامبل الذي احتضنته مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
ونشر المصور السعودي سيف حموه صورا لمحمد بن سلمان يتابع نزالات العرض من المقصورة الرئيسية للملعب.
وعلق حموه عبر تويتر :”من جديد ظهر وبان، الجوهرة تضيئ بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونائب أمير منطقة مكه المكرمه الأمير عبدالله بن بندرلتشريف ومتابعة أعظم رويال رامبل في الجوهرة، مرحبا الف سيدي وشكرا على هالجمال”.
كان الأمير محمد بن سلمان قد شاهد مباراة السعودية واليابان بتصفيات كأس العالم من الجوهرة المشعة أيضا.
نتائج أعظم رويال رامبل
فاز المصارع برون سترومان بنزال الـ50، ليُتوج بطلا لـ”رويال رامبل” المقام في المملكة العربية السعودية.
وتسلم سترومان لقب البطولة والحزام السعودي، من فينس ماكمان وتركي آل الشيخ.
معالي المستشار تركي آل الشيخ يتوج براون سترومان بالكأس الأغلى و #الحزام_السعودي التاريخي#أعظم_رويال_رامبل#wwegrr#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/4Bb0F8n6ye
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٧ أبريل ٢٠١٨
رسمياً.. #براون_سترومان بطلاً لآعظم رويال رامبل في التاريخ#أعظم_رويال_رامبل#wwegrr#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/aVE3fqym4Z
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٧ أبريل ٢٠١٨
وفيما يلي النتائج كاملة:
جون سينا فاز على تربل إتش في المباراة الافتتاحية.
???? | الوحش بروك ليسنر يحتفظ بلقب
وسط انهيار القفص WWE Universal???? ????♂#أعظم_رويال_رامبل#WWEGRR#KSA_SPORTS pic.twitter.com/i6wRChj0LM
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) April 27, 2018
سيدريك أليكساندر فاز على كاليستو ليحتفظ بلقب بطولة “cruiserweigh”.
مباراة النظام الزوجي “Tag Team”، وفاز فريق (براي وايت + مات هاردي) على (شيماس + سيزارو)، ليتوجا بلقب الزوجي لعرض RAW.
جيف هاردي يفوز على جيندر ماهال، ليظل بطل الولايات المتحدة، في المباراة الرابعة.
سيث رولينز يفوز على على الثلاثي فين بالور وساموا جو وذا ميز ويحتفظ بلقب “Intercontinental”، في مباراة السلم الحديدي الرباعية.
فريق الأخوين “بلودجون” المكون من إريك روان ولوك هاربر يفوز على فريق “ذا أوسوز” المكون من الأخوين جيمي وجيه، ويحتفظ بلقب الزوجي لعرض “سماك داون”،
إيه جيه ستايلز يفوز على شينسكي ناكامورا، عقب انتهاء المباراة بالعد الخارجي على الثنائي، واحتفظ بلقب “WWE” .
أندرتيكر يفوز على روسيف، في مباراة التابوت.