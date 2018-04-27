المصارعة في جدة.. الأمير محمد بن سلمان يشاهد عرض wwe أعظم رويال رامبل من ملعب الجوهرة (صور)

حضر الأمير محمد بن سلمان بن العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية، لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” لمتابعة عرض أعظم رويال رامبل الذي احتضنته مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشر المصور السعودي سيف حموه صورا لمحمد بن سلمان يتابع نزالات العرض من المقصورة الرئيسية للملعب.

وعلق حموه عبر تويتر :”من جديد ظهر وبان، الجوهرة تضيئ بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونائب أمير منطقة مكه المكرمه الأمير عبدالله بن بندرلتشريف ومتابعة أعظم رويال رامبل في الجوهرة، مرحبا الف سيدي وشكرا على هالجمال”.

كان الأمير محمد بن سلمان قد شاهد مباراة السعودية واليابان بتصفيات كأس العالم من الجوهرة المشعة أيضا.