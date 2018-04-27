نادي الرائد يقترب من البقاء في دوري المحترفين السعودي بالفوز 4-1 على الكوكب (فيديو)

اقترب نادي الرائد من حسم البقاء في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الموسم المقبل بعد فوزه 4-1 على ضيفه الكوكب في ذهاب ملحق الصعود اليوم الجمعة.

وأنهى الرائد دوري المحترفين في المركز قبل الأخير ليخوض مواجهة فاصلة مع الكوكب صاحب المركز الرابع بدوري الأمير محمد بن سلمان.

لكن الكوكب يحتاج للفوز بفارق ثلاثة أهداف في مباراة الإياب على ملعبه في الرابع من الشهر المقبل.

ويأتي تطبيق نظام الجولة الفاصلة بعد زيادة أندية دوري المحترفين إلى 16 ناديًا من الموسم المقبل.

ووضع إسماعيل بانغورا الرائد في المقدمة بعد 11 دقيقة من البداية من ركلة جزاء قبل أن يضيف صالح الشهري الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وقلّص السنغالي ميغنان ضيوف لاعب الكوكب النتيجة إلى 2-1 في الدقيقة 64، لكن البرازيلي تراباي أديسون أضاف الهدف الثالث للرائد في الدقيقة 72.

وقبل النهاية بثلاث دقائق سجل المغربي عصام الراقي الهدف الرابع للرائد من ركلة جزاء ثانية.