جدل بعد ظهور فتيات عاريات خلال عرض أعظم رويال رامبل على ksa sports (صور)‎

جدل بعد ظهور فتيات عاريات خلال عرض أعظم رويال رامبل على ksa sports (صور)‎

المصدر: فريق التحرير

اعترض عدد من متابعي نزال أعظم رويال رامبل، على ظهور فتيات عاريات على التلفزيون الرسمي السعودي، خلال نقل فعاليات البطولة.

وكتب عدد من رواد موقع “تويتر” تحت هاشتاغ ( #أعظم_رويال_رامبل )،هذا الأمر غريب، ولا يليق بمقام المملكة العربية السعودية.

وقال الإعلامي عبدالعزيز العتيبي رئيس تحرير صحيفة كورة:”قمة السخافة، والعار، وعدم المروءة والأدب، عرض مثل هذه اللقطات في قناة حكومية، نعم نحن مع الانفتاح والتطور.. لكن ليس مع الانحطاط والدعارة وقلة الذوق والأدب”.

كما اعترض عدد من المتابعين على وجود مثل هذه الصور، مطالبين بتدخل رجال الدين.

ووضح الناشط خالد عبدالعزيز أن هذا الأمر لا علاقة له بالتلفزيون الحكومي قائلًا:” بحسب ما وصلني، الناقل الرسمي للمصارعة ليست القناة السعودية الرياضية، واللقطة مأخوذة من قناة wwe الناقلة الرسمية للحدث، وليست القناة السعودية الرياضية كما يعتقد البعض، لذلك ليس لها ذنب القناة السعودية”.

واحتضنت مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، أعظم رويال رامبل، اليوم الجمعة، حيث شهدت نزالين على بطولتين.

وبحسب الموقع الرسمي لـ wwe  “النزال الأول سيكون على بطولة راو للتاج تيم، بين فريق مات هاردي و براي وايت، وفريق شيموس وسيزارو، والنزال الثاني سيكون على بطولة الولايات المتحدة بين جندر ماهال و جيف هاردي”.

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