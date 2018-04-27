جدل بعد ظهور فتيات عاريات خلال عرض أعظم رويال رامبل على ksa sports (صور)‎

اعترض عدد من متابعي نزال أعظم رويال رامبل، على ظهور فتيات عاريات على التلفزيون الرسمي السعودي، خلال نقل فعاليات البطولة.

وكتب عدد من رواد موقع “تويتر” تحت هاشتاغ ( #أعظم_رويال_رامبل )،هذا الأمر غريب، ولا يليق بمقام المملكة العربية السعودية.

وقال الإعلامي عبدالعزيز العتيبي رئيس تحرير صحيفة كورة:”قمة السخافة، والعار، وعدم المروءة والأدب، عرض مثل هذه اللقطات في قناة حكومية، نعم نحن مع الانفتاح والتطور.. لكن ليس مع الانحطاط والدعارة وقلة الذوق والأدب”.

#اعظم_رويال_رامبل

قمة السخافة والعار والمروه والادب عرض مثل هذه اللقطات في قناة حكومية @riyadiyatv ..!! نعم احنا مع الانفتاح والتطور.. بس مو مع الانحطاط والدعارة وقلة الذوق والادب pic.twitter.com/xExSFggBb2 — عبدالعزيز العتيبي (@aa9a999) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

كما اعترض عدد من المتابعين على وجود مثل هذه الصور، مطالبين بتدخل رجال الدين.

#اعظم_رويال_رامبل

وين أهل الدين وين المشايخ وين الفاهمين

ولله العظيم ثم ولله انها عااااااار ????

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حسبي الله ونعم الوكيل ؟؟؟؟@Turki_alalshikh ، @riyadiyatv pic.twitter.com/6GJAoZ9Aqp — #جيش_الوطن ???????? (@ksa_forces1) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

#اعظم_رويال_رامبل وقبل كم يوم *مسكرين* نادي نسائي عشان وحدة تتمرن بسناب *خاص* والحين بقناة *عامة* وحدث *عام* ياخي الله ياخذكم لا تصيرون متناقضين .. حددوا انتم وش؟ pic.twitter.com/MBNGPcct9p — مُهنّد | Muhannad (@iMohanndx) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

عمري 29 سنه أول مره أشوف لقطه زي كذا في قنوات السعوديه ‘ !!! #اعظم_رويال_رامبل pic.twitter.com/p6QzWQktwg — original ‘ (@taoob_4) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

#اعظم_رويال_رامبل موقفين النادي النسائي اللي بالرياض وتحقيق وطرد بولند وجايبين هذي ???????? ماقدرت اعديها pic.twitter.com/901jlNpca9 — faisal al. tawil ???? (@hemo06679475) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

ووضح الناشط خالد عبدالعزيز أن هذا الأمر لا علاقة له بالتلفزيون الحكومي قائلًا:” بحسب ما وصلني، الناقل الرسمي للمصارعة ليست القناة السعودية الرياضية، واللقطة مأخوذة من قناة wwe الناقلة الرسمية للحدث، وليست القناة السعودية الرياضية كما يعتقد البعض، لذلك ليس لها ذنب القناة السعودية”.

#اعظم_رويال_رامبل

حسب ما وصلني :

الناقل الرسمي للمصارعة ليست القناة السعودية الرياضية واللقطة مأخوذة من قناة wwe الناقلة الرسمية للحدث وليست القناة السعودية الرياضية كما يعتقد البعض لذلك مالها ذنب القناة السعودية . pic.twitter.com/v9QJDVp7gZ — خالد عبدالعزيز MBS (@KHALED_Z_KSA_24) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

واحتضنت مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، أعظم رويال رامبل، اليوم الجمعة، حيث شهدت نزالين على بطولتين.

وبحسب الموقع الرسمي لـ wwe “النزال الأول سيكون على بطولة راو للتاج تيم، بين فريق مات هاردي و براي وايت، وفريق شيموس وسيزارو، والنزال الثاني سيكون على بطولة الولايات المتحدة بين جندر ماهال و جيف هاردي”.