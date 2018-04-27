ياسر الشهراني يتفق مع نادي الهلال السعودي على تجديد عقده لثلاثة مواسم مقبلة

توصل نادي الهلال السعودي إلى اتفاق مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم، ياسر الشهراني، لتجديد العقد معه لمدة ثلاثة أعوام.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن مصادر رسمية كشفت لها أن تأخر تجديد عقد اللاعب الدولي ياسر الشهراني، يعود إلى طلب اللاعب تسوية مستحقاته المتبقية من العقد السابق، في عهد الإدارة السابقة للنادي.

وحسب المصادر ذاتها، تلقت إدارة سامي الجابر دعمًا من رئيس الهيئة العامة للرياضة، المستشار تركي آل الشيخ، لحسم ملف تجديد عقد اللاعب بعد مقابلته المستشار شخصيًا قبيل التحاقه بمعسكر المنتخب السعودي، وأنه جرى التوصل إلى حل لكل الأمور العالقة الخاصة بالتجديد.

وكانت إدارة الهلال اجتمعت باللاعب ووكيله في وقت سابق واستمعت إلى مطالباته وتفهمت موقفه، قبل أن يُحسم الملف بالاتفاق.

وأضافت الصحيفة أنه من المنتظر توقيع العقد الجديد بمجرد عودة اللاعب من معسكر المنتخب السعودي، حيث جرى الاتفاق على كافة بنود التجديد لثلاثة أعوام مقبلة، بدعم من آل الشيخ.