قبل أعظم رويال رامبل.. طفل سعودي يتحدى المصارع بيغ أي (فيديو)‎

انتشر مقطع فيديو طريف، لطفل سعودي يتحدى المصارع بيغ أي، أحد أعضاء فريق نيو داي، اليوم الجمعة. حيث دخلا في تحدي لي الذراع.

وظهر المصارع بيغ أي وكأنه غير قادر على لي ذراع الطفل رغم صغر حجمه، ومازحه بأنه غير قادر على هزيمته إلا في اللحظات الأخيرة.

ووصل نجوم WWE، اليوم الجمعة، مطار مدينة جدة؛ للمشاركة في عرض أعظم رويال رامبل، الذي سيقام في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يشهد هذا العرض أعظم معركة ملكية في رويال رامبل، إذ سيشارك 50 نجمًا لأول مرة في تاريخ مواجهات رويال رامبل.

ومن أبرز المشاركين: راندي أورتن ومارك هنري، وري ميستريو وكين أوينز وشين مكمان وجريت كالي.

وسينقل الحدث الأبرز عبر القنوات الفضائية المفتوحة في الشرق الأوسط MBC Action وKSA Sport 1 وأبوظبي الرياضية 1 وأبوظبي الرياضية 6، إضافة إلى البث المباشر عن طريق الإنترنت عبر Dawri Plus.

وأعلنت اللجنة المنظمة نفاد جميع التذاكر المخصصة لدخول هذا العرض التاريخي الذي تشهده المملكة لأول مرة.