رسميًا.. النادي الأهلي يتعاقد مع نوح الموسى

أعلن الأهلي السعودي، رسميًا، تعاقده مع اللاعب نوح الموسى، لاعب الفتح المعار إلى بلد الوليد الإسباني، بعقد مدته 4 أعوام.

وأعلن ماجد النفيعي، رئيس نادي أهلي جدة السعودي، التعاقد مع نوح الموسى، لاعب الفتح، المعار إلى بلد الوليد، لمدة 4 سنوات.

وكتب الأهلي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: نوح الموسى أهلاويًا حتى 2022.

كما كتب ماجد النفيعي عبر “تويتر”: “بدعم من الهيئة العامة للرياضة، تم الاتفاق مع اللاعب نوح الموسى لمدة 4 سنوات.. تمنياتي له بالتوفيق”.

وأضاف في شأن آخر: “جميع لاعبي الأهلي المنضمين حاليًا في معسكر المنتخب، سيشاركون مع الفريق في مباراتي دور الـ16 (لدوري أبطال آسيا).. شكرًا من القلب للمستشار تركي آل الشيخ، على دعمه اللامحدود لممثل الوطن”.

ويلعب نوح الموسى الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، في مركز محور الارتكاز، وشارك الموسم الماضي، في 12 مباراة بقميص الفتح في الدوري السعودي، صنع خلالها هدفين، وأُعير في يناير الماضي لبلد الوليد الإسباني ضمن شراكة كروية بين الهيئة العامة للرياضة ورابطة الدوري الإسباني، لكنه لم يلعب أي دقيقة.