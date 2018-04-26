نادي أحد يقترب من البقاء في دوري المحترفين السعودي بفوز خماسي على الطائي (فيديو)

اقترب نادي أحد من البقاء في الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم، بعد أن اكتسح ضيفه الطائي بخمسة أهداف دون رد، في ذهاب المباراة الفاصلة لتحديد الهابط والصاعد من وإلى المسابقة الممتازة.

أحرز الخماسية، التونسي هشام السيفي (ثلاثة أهداف) في الدقائق 19 و46 و86، والجزائري نصر الدين خوالد والعُماني محسن جوهر الخالدي في الدقيقتين 2 و61 من زمن المباراة.

وتقام مباراة الإياب، الخميس المقبل، على ملعب الطائي.

واحتل أحد المركز الرابع عشر والأخير في الدوري السعودي الممتاز، فيما احتل الطائي المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى.

ولم يحدث هبوط مباشر للفريقين أصحاب المركزين الأخيرين هذا الموسم في المسابقة الممتازة، وتمت زيادة عدد الفرق في الموسم المقبل لـ 16 فريقًا بدلًا من 14.