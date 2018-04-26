سالم الدوسري: هذا ما تعلمته من تجربتي مع فياريال في الدوري الإسباني

أوضح سالم الدوسري، لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن تجربته مع نادي فياريال إيجابية جدًا.

وقال الدوسري في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: “جئت إلى إسبانيا من أجل خوض هذه التجربة لتحسين قدراتي التكتيكية والفنية والبدنية، وهو ما تعلمته من أجل تطبيقه في كأس العالم بروسيا وفي المستقبل القريب في مسيرتي”.

وفيما يتعلق بعدم مشاركته مع فياريال، علّق الدوسري: “أعمل بجد من أجل المشاركة، لكن الأمر لا يتوقف عليّ فقط، وأنا أعمل كل يوم حتى أظهر لهم إمكانية اعتمادهم عليّ في المباريات، وأن يثقوا في قدراتي”.

واستدرك اللاعب: “ولكنني أعرف أنه ينبغي علي أن أبذل جهدًا كبيرًا يوميًا، حتى لو كنت لا أشارك؛ لأنني أسعى للمشاركة في المونديال وأنا في أفضل مستوى”.

وعن الفرق بين بطولتي الدوري السعودي والإسباني، قال الدوسري: “من الطبيعي أن ألاحظ فارقًا، فكل دوري له صفاته ومميزاته ودون شك الدوري الإسباني يعتبر من أقوى دوريات العالم”.

واختتم الدوسري تصريحاته مؤكدًا رغبته في الظهور بشكل أفضل في كأس العالم مع المنتخب السعودي، مشددًا على سعي الفريق لتشريف الكرة السعودية والمملكة في مونديال روسيا.

يذكر أن منتخب السعودية، الذي يشارك للمرة الخامسة في تاريخه بكأس العالم والأولى منذ 12 عامًا، يلعب في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات مصر وأوروغواي وروسيا.