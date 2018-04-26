رسميًا.. الفيفا يرفع الإيقاف عن نادي الوحدة السعودي

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الخميس، رفع الإيقاف عن نادي الوحدة السعودي، بشكل رسمي.

وكتب نادي الوحدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عاجل.. بدعم مباشر من رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة معالي المستشار تركي آل الشيخ، الفيفا يرفع الايقاف عن نادي الوحدة، ألف مبروك.

كما كتب تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية على حسابه في “تويتر”: سُعدت كرئيس للجنة الأولمبية بهذا القرار المنصف من الفيفا برفع الإيقاف عن نادي الوحدة.

من جهته قال الاتحاد السعودي لكرة القدم في تغريدة: “بدعم من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الفيفا يرفع قرار منع تسجيل المحترفين عن نادي الوحدة”.

وكان الفيفا قد قرر حرمان الوحدة من التعاقدات لفترتين للانتقالات بسبب عدم سداد مستحقات اللاعب أدولفو ليما.

وبعد هذا القرار سيكون بإمكان نادي الوحدة التعاقد مع المدافع أسامة هوساوي الذي ترددت تقارير أنه يسعى للعودة إلى الوحدة، وهو ما لم يكن ليحدث لولا رفع الإيقاف.

وضمن الوحدة المشاركة في دوري المحترفين السعودي للموسم المقبل 2018/2019.

سعدت كرئيس للجنة الأولمبية بهذا القرار المنصف من الفيفا برفع الإيقاف عن نادي الوحدة ???????? — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٦ أبريل، ٢٠١٨

عاااجل :

بدعم مباشر من رئيس مجلس إدارة هئية الرياضة معالي المستشار تركي ال الشيخ @Turki_alalshikh

الفيفا يرفع الايقاف عن نادي الوحدة .

الف مبروك . — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) ٢٦ أبريل، ٢٠١٨

#بدعم_الهيئة_رفع_إيقاف_الوحدة الف مبروك لكل الوحداويين اشكروا الله عز وحل ثم اشكروا هذا الرجل????

لن نوفيك حقك. pic.twitter.com/iltb5jyfSG — حاتم خيمي (@hatimk09) ٢٦ أبريل، ٢٠١٨