روي فيتوريا مدرب بنفيكا البرتغالي يدخل دائرة المرشحين لقيادة نادي الهلال السعودي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي أن مدرب نادي بنفيكا البرتغالي، روي فيتوريا، ضمن الأسماء المرشحة لقيادة الهلال في الفترة القادمة ومعه مدرب آخر إسباني.

وكشفت تلك المصادر أن الأرجنتيني دياز هو الآخر ضمن قائمة المدربين الذين يرغب الهلال في التفاوض معهم، لكن يأتي في المرتبة الأخيرة حال فشل المفاوضات مع فيتوريا والإسباني الآخر.

المدرب الإسباني الذي يتم التفاوض معه حاليًا هو إيتور كارانكا مساعد جوزيه مورينيو عندما كان مدربًا لفريق ريال مدريد، لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل.

ويتفاوض مع عدة مدربين لقيادة الفريق في الموسم المقبل، بينهم كارانكا، وسيتكفل تركي آل الشيخ براتبه.

وعمل كارنكا مساعدًا لجوزيه مورينيو عندما كان مدربًا لريال مدريد، ودرب عدة فرق أبرزها ميدلسبرة الإنجليزي.

من جهة أخرى، أكدت مصادر هلالية أن أحد وكلاء اللاعبين عرض اسم الكولومبي فالكاو على إدارة الهلال، وأن الإدارة رحبت بالتعاقد معه بنظام الإعارة وتركت الأمر لوكيل اللاعبين للتفاوض ؛ من أجل الحصول على موافقته.

ويبدو أن اقتراب كأس العالم سيكون عائقًا للفريق أمام إتمام التعاقد مع أي لاعب يلعب منتخب بلاده في المونديال، إذ تنتظر جميع الأندية انتهاء المونديال للحصول على أعلى سعر.