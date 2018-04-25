نواف المقيرن رئيس ناد الاتحاد السعودي المقبل: لن نسمح برحيل أي لاعب نريده وقريبًا نجدد لهؤلاء 

كشفت تقارير صحفية، عن نواف المقيرن، رئيس نادي الاتحاد السعودي في الموسم المقبل، بعث رسالة إلى الإدارة الحالية حملت رغبته بالتمسك بنجوم الفريق، كما أبلغ من خلال رسالته عددًا من لاعبي الفريق الكروي الأول الذين قاربت عقودهم الانتهاء برغبته في استمرارهم بقميص الاتحاد، وطلب منهم التركيز حاليًاعلى التحضير بشكل أفضل للمباراة النهائية أمام الفيصلي على كأس خادم الحرمين الشريفين في المعكسر المقام حاليًا بمنطقة جبل علي بالإمارات.

وكان عدد من لاعبي الفريق، دخلوا الفترة الحرة التي تسمح لهم بقبول العروض والانتقال إلى أي ناد آخر من دون الرجوع إلى ناديهم ومن أبرزهم: الحارس عساف القرني والمدافعان ياسين حمزة وعدنان فلاتة، ولاعبا الوسط جمال باجندوح وتركي الخضير والمهاجم ربيع السفياني، وستبدأ الإدارة في تقديم العروض لهم بعد فراغهم من المباراة النهائية التي سيتحدد من خلالها مدى بقائهم مع الاتحاد.

من جهته، رفض المدرب التشيلي لويس سييرا الحديث عن المفاوضات حول تجديد عقده وإلى أين وصلت مع الإدارة، مؤكدًا أنه لا يفكر سوى في تحقيق البطولة وإنهاء الموسم الحالي بصورة أفضل.

وقال في تصريحات لصحيفة “الرياض”: “لا أريد الحديث عن الأمور الجانبية وهناك ما هو أهم من خلال التركيز على كيفية الحصول على كأس خادم الحرمين الشريفين لذلك فضلت أن أضع برنامجًا إعداديًا لتجهيز اللاعبين فنيًا وتطبيق بعض الجمل التكتيكية من خلال لعب عدد من اللقاءات الودية التي سيخوضها الفريق في الأيام المقبلة”.

وأضاف: “علاقتي بإدارة الاتحاد جدًا رائعة، ولن يكون هناك اختلاف بيننا ولكن جميعنا حاليًا لا نفكر سوى في تحقيق البطولة ومن ثم مناقشة الأمور الأخرى، وأتمنى تحقيق البطولة وتقديمها للجماهير الاتحادية التي تستحق أن تكون سعيدة لأنها تقف كثيرًا معنا ومع جميع اللاعبين”.