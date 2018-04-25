فناربخشة التركي ينافس نادي الهلال السعودي على ضم الكولومبي فالكاو

كشفت تقارير صحافية عن دخول نادي فناربخشة التركي منافسًا قويًا لنادي الهلال السعودي على خط المفاوضات لضم المهاجم الكولومبي رادميل فالكاو، لاعب موناكو الفرنسي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن إدارة الهلال فتحت خط مفاوضات مع إدارة موناكو لضم فالكاو بنظام الإعارة للموسم المقبل، وحال تمت الصفقة التي سيتم تمويلها من قبل الهيئة العامة للرياضة، سيتواجد النجم الكولومبي الشهير إلى جانب السوري عمر خربين أيقونة الهجوم الهلالي آخر موسمين وأحسن لاعب آسيوي 2017.

ولكن شددت الصحيفة على أن مفاوضات فناربخشة قد تفسد الأمور، وسيحسم الأمر العرض المالي القوي للهلال الأكبر قد يتم الصفقة لصالحه، إذ أشارت المصادر إلى أن عرض الهلال يشارف على المليوني يورو.

يذكر أن الهلال سيجري سلسلة من التغييرات في أربعة من عناصره الأجنبية وهم: الأرجنتيني سيروتي والأوروغوياني ميليسي والمغربي أشرف بن شرقي إلى جانب الفنزويلي ريفاس.