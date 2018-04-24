قرعة كأس العرب للأندية الأبطال.. مواجهات نارية للأندية السعودية والإماراتية

أسفرت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، عن مواجهات قوية للأندية السعودية المشاركة بالبطولة.

ويشارك في النسخة الجديدة من البطولة العربية 4 فرق سعودية، هي: الهلال، والنصر، والأهلي، واتحاد جدة، و5 أندية مصرية، هي: الأهلي، والزمالك، والإسماعيلي، والمصري، والاتحاد السكندري.

وجاءت مباريات دور الـ32 كالتالي:

سيواجه نادي الاتحاد السعودي فريق الوصل الإماراتي، حيث تُقام مباراة الذهاب في المملكة، ثم مباراة العودة في الإمارات.

أما نادي الهلال فسيواجه فريق الشباب العُماني، حيث تُقام مباراة الذهاب في المملكة، ثم مباراة العودة في سلطنة عُمان.

وسيواجه نادي النصر فريق الجزيرة الإماراتي، حيث تُقام مباراة الذهاب في السعودية، ثم تُقام مباراة العودة في المملكة.

جانب من مراسم سحب قرعة #كأس_العرب_للأندية_الأبطال بمشاركة عدد من نجوم الرياضة العربية pic.twitter.com/8wnBEetmdP — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) April 24, 2018

أما فريق أهلي جدة فسيواجه فريق المحرق البحريني في دور الـ32، حيث تُقام مباراة الذهاب في البحرين، ثم مباراة العودة في المملكة.

وجاءت باقي المباريات كالتالي: الزمالك المصري ضد القادسية الكويتي، ووفاق سطيف الجزائري ضد العين الإماراتي، والإسماعيلي المصري ضد الكويت الكويتي، والرجاء المغربي ضد فريق السلام اللبناني، والصفاقسي التونسي ضد نادي النفط العراقي.

كما جاءت بقية المباريات مكونة من: مولودية الجزائر ضد فريق الرفاع البحريني، والنجم الساحلي التونسي ضد فريق الرمثا الأردني، واتحاد العاصمة الجزائري ضد القوة الجوية العراقي، ونادي الترجي التونسي ضد المتأهل من تصفيات B، والوداد المغربي ضد أهلي طرابلس الليبي، ونادي الجيش السوري ضد المريخ السوداني، والأهلي المصري ضد المتأهل من تصفيات A.

ويحمل لقب البطولة في شكلها الجديد الترجي التونسي بعد فوزه على الفيصلي في نهائي البطولة التي أُقيمت في مصر العام الماضي.

وتشهد البطولة العربية مشاركة 32 ناديًا، ومن المنتظر أن تقام خلال الفترة من أغسطس 2018 وحتى أبريل 2019، بنظام الذهاب والإياب، ما عدا منافسات الأدوار التمهيدية المؤهلة لدور الـ32، والتي تنطلق مطلع مايو المقبل.

ويحصل الفريق الفائز بلقب البطولة العربية على 6 ملايين دولار، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 2.5 مليون دولار.