نتائج قرعة كأس العرب للأندية الأبطال (إنفوغرافيك)‎

ينتظر عشاق الكرة العربية مواجهات قوية بين الأندية العربية، في قرعة النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية، مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة “جدة” السعودية، علمًا بأن الترجي التونسي هو الفائز بلقب النسخة الأخيرة، التي أقيمت في مصر الصيف الماضي، على حساب الفيصلي الأردني.

ويشارك في النسخة الجديدة من البطولة العربية 5 أندية مصرية، وهي الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري، بينما تشهد البطولة مشاركة 4 فرق سعودية هي الهلال والنصر والأهلي واتحاد جدة.

البطولة العربية تشهد مشاركة 32 ناديًا، ومن المنتظر أن تقام خلال الفترة من أغسطس 2018 وحتى أبريل 2019، بنظام الذهاب والإياب، ما عدا منافسات الأدوار التمهيدية المؤهلة لدور الـ32، التى تنطلق مطلع مايو المقبل.

???? دقائق تفصلنا عن انطلاقة الحدث الرياضي الأكبر في الوطن العربي #كأس_العرب_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/w48iz1GfgT — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) April 24, 2018

ويحصل الفريق الفائز بلقب البطولة العربية على 6 ملايين دولار، بينما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار.

وتم الإعلان عن نظام القرعة بأنه يتم تسكين الفرق المسحوبة بأماكن خاصة وتتقابل الفرق حسب أماكنهم في القرعة.

يسحب القرعة كل من حسن شحاتة ويوسف الثنيان وفيصل عجب وأحمد حسام “ميدو”.

المباراة السادسة عشر: الزمالك ضد القادسية الكويتي

المباراة الحادية عشر: الرفاع البحريني

المباراة العاشرة: النجم الساحلي ضد الرمثا الأردني

المباراة التاسعة: القوة الجوية العراقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري

المباراة الثامنة: الإسماعيلي ضد الكويت الكويتي

المباراة السابعة: الأهلي المصري ضد المتأهل من التصفيات.

المباراة السادسة: الهلال السعودي ضد الشباب العماني

المباراة الخامسة: الرجاء المغربي ضد السلام زغرتا اللبناني

المباراة الرابعة: العين الإماراتي ضد وفاق سطيف الجزائري.

المباراة الثالثة: الأهلي السعودي ضد المحرق البحريني

المباراة الثانية: الجيش السوري ضد المريخ السوداني

المباراة الأولى: النصر السعودي ضد الجزيرة الإماراتي