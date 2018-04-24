الاتحاد العربي يسمح بـ5 أجانب في قائمة كل فريق بالبطولة العربية

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن السماح للفرق المشاركة في كأس العرب للأندية الأبطال بتسجيل 5 لاعبين أجانب ضمن قائمة الـ30 لاعبًا المتاحة لكل فريق.

وعقد الاتحاد العربي، اليوم، ورشة عمل كأس العرب للأندية الأبطال لموسم 2018 – 2019 بحضور ممثلين للاتحادات والأندية المشاركة .

وستجرى، مساء اليوم نفسه، قرعة كأس العرب للأندية الأبطال برعاية تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وسط حضور كبير وضخم لرؤساء الاتحادات الوطنية والأندية المشاركة في البطولة، وسيجرى سحب القرعة بمشاركة العديد من النجوم العرب.

يسمح للفرق المشاركة في #كأس_العرب_للأندية_الأبطال بتسجيل 5 لاعبين أجانب ضمن قائمة الـ30 لاعب المتاحة لكل فريق — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) April 24, 2018

يذكر أن البطولة التي كان قد أعلن عنها رئيس مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم، في وقت سابق عقب انتخابه رئيسًا في شهر ديسمبر الماضي، ستكون الأضخم وفقًا لما تحمله من مزايا لم يسبق أن شهدتها البطولات العربية السابقة.

وستنقل قنوات الرياضة السعودية وأبوظبي الرياضية وأون سبورت المصرية فعاليات القرعة.

وتقام مباريات البطولة بنظام الذهاب والإياب بما في ذلك النهائي، وذلك بين أغسطس 2018 وإبريل 2019، ويحصل البطل على جائزة مالية قدرها 6 ملايين دولار، أما وصيفه فيحصل على 2.5 مليون دولار.