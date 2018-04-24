جدل حول انتقال حسن الراهب من نادي النصر إلى الهلال السعودي (فيديو)

أثارت أنباء انتقال حسن الراهب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلى الهلال جدلًا واسعًا في المملكة العربية السعودية، مع تزايد التوتر بين الناديين مؤخرًا.

وكشف الإعلامي السعودي عبدالعزيز العصيمي، القريب من دائرة صنع القرار في النصر، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن أحد لاعبي الفريق الحاليين عرض نفسه على إدارة نادي الهلال، للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

محمد أبوهداية: إذا كان “سامي الجابر” يقصد التبضع من الجيران التبضع من هايبر نادي #النصر فهو خاطئ#مجلس_24 pic.twitter.com/dnqhtFoKSC — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 23, 2018

ووصف الإعلامي اللاعب بأنه من اللاعبين المتوقع رحيلهم في الفترة القادمة، بعد أن تستغني الإدارة النصراوية عن خدماته، موجهًا حديثه إلى جماهير الهلال، بأن اللاعب أصلًا غير مرغوب فيه من العالمي، وإن رحل إلى الهلال ألّا يعتبروه “دق خشوم”.

وحسب مصادر قريبة من إدارة النصر، فإن اللاعب المقصود هو واحد من اثنين، إما اللاعب أحمد الفريدي وإما المهاجم حسن الراهب، وكلاهما غير مضمون مكانه في الفريق.

وكانت تقارير راجت أن العالمي في طريقه للاستغناء عن عدد من اللاعبين المحليين، يعد أبرزهم عبدالله العنزي، وأحمد الفريدي وحسن الراهب.

ونشبت ملاسنة بين سعود آل سويلم رئيس نادي النصر وسامي الجابر رئيس نادي الهلال حول صفقات الفريقين مؤخرًا، حيث هدّد رئيس كل نادٍ بالتعاقد مع لاعبي النادي الآخر.

وقال الناقد الرياضي بقناة 24 الرياضية السعودية سعد مبارك :”مستحيل ينتقل اللاعب حسن الراهب لنادي الهلال”.

وعلّق المحلل الرياضي طارق النوفل :”لا أستغرب من انتقال اللاعب حسن الراهب لنادي الهلال”.

من ناحيته علق محمد أبوهداية :”إذا كان سامي الجابر رئيس نادي الهلال يقصد التبضع من الجيران التبضع من هايبر نادي النصر فهو خاطئ”.