المنتخب السعودي يعلن القائمة المستدعاة لمعسكر مدينة ماربيا

أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم، الإثنين، قائمة الأسماء المستدعاة للانضمام لمعسكر مدينة ماربيا الإسبانية، الأربعاء المقبل، استعدادًا لكأس العالم 2018.

ويبدأ المعسكر الأربعاء المقبل وحتى الـ 25 من الشهر المقبل، في إطار استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تنطلق يوم 14 يونيو.

وجاءت قائمة المنتخب السعودي لمعسكر مدينة ماربيا على النحو التالي:

????| قائمة الأسماء المختارة لمعسكر مدينة ماربيا في أسبانيا.. pic.twitter.com/oVp4r2le2Z — المنتخب السعودي (@SaudiNT) ٢٣ أبريل، ٢٠١٨

حراسة المرمى: ياسر المسيليم، فواز القرني، عبدالله المعيوف، محمد العويس.

الدفاع : ياسر الشهراني ومحمد البريك وسعيد المولد وأسامة هوساوي وعمر هوساوي ومعتز هوساوي ومحمد جحفلي وعلي البليهي ومنصور الحربي.

الوسط: عبدالملك الخيبري وعبدالله الخيبري وإبراهيم غالب وعبدالله عطيف وتيسير الجاسم وحسين المقهوي وسلمان الفرج ونواف العابد ومحمد كنو ومحمد الكويكبي وهتان باهبري.

الهجوم: محمد السهلاوي ومهند عسيري وهارون كمارا.

وخلال المعسكر الإعدادي في مدينة يلعب الأخضر السعودي مباراتين، الأولى أمام الجزائر في التاسع من مايو، والثانية أمام اليونان في الـ 15 من مايو.

يشار إلى أن المنتخب السعودي سيلاقي إيطاليا والبيرو وألمانيا في المرحلة الأخيرة من الإعداد لكأس العالم.

ويلعب المنتخب السعودي في كأس العالم ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات روسيا ومصر والأورغواي، ويلعب المباراة الافتتاحية أمام روسيا يوم 14 يونيو.