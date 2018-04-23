إعلامي سعودي: لاعب في النصر عرض نفسه على إدارة نادي الهلال

كشف الإعلامي السعودي عبدالعزيز العصيمي، الإعلامي القريب من دائرة صنع القرار في النصر، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن أحد لاعبي الفريق الحاليين قد عرض نفسه على إدارة نادي الهلال، للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وصف الإعلامي اللاعب بأنه من اللاعبين المتوقع رحيلهم في الفترة القادمة، بعد أن تستغني الإدارة النصراوية عن خدماته، موجهًا حديثه إلى جماهير الهلال، بأن اللاعب أصلًا غير مرغوب فيه من العالمي، وإن رحل إلى الهلال ألّا يعتبروه “دق خشوم”.

وحسب مصادر قريبة من إدارة النصر، فإن اللاعب المقصود هو واحد من اثنين، إما اللاعب أحمد الفريدي وإما المهاجم حسن الراهب، وكلاهما غير مضمون مكانه في الفريق.

وكانت تقارير قد راجت أن العالمي في طريقه للاستغناء عن عدد من اللاعبين المحليين، يعد أبرزهم عبدالله العنزي، وأحمد الفريدي وحسن الراهب.