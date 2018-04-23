تعرّف على القائمة المختصرة لترشيحات جوائز الموسم الإماراتي

كشفت نتائج التصويت على 6 جوائز، لدوري الخليج العربي الإماراتي، القائمة المختصرة للمرشحين.

ضمت القائمة 3 مرشحين عن كل فئة، وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل تتويج نجوم الموسم، يوم 10 مايو المقبل، في العاصمة أبوظبي.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

الكرة الذهبية لفئة اللاعب الإماراتي: علي مبخوت (الجزيرة)، وعمر عبدالرحمن وريان يسلم (العين).

الكرة الذهبية لفئة اللاعب الأجنبي: فابيو دي ليما (الوصل)، وماركوس بيرغ (العين)، وسباستيان تيغالي (الوحدة).

فئة القائد: انحصرت المنافسة بين كل من المدربين، عبدالعزيز العنبري (الشارقة)، ولورينت ريغيكامب (الوحدة)، وزوران ماميتش (العين).

الفتى الذهبي: ويتنافس كل من محمد العطاس (الجزيرة)، ومحمد الشامسي (الوحدة)، وجاسم يعقوب (النصر).

جائزة القفاز الذهبي: ويتنافس عليها محمد الشامسي (الوحدة)، وفهد الظنحاني (دبا)، وخالد عيسى (العين).

جائزة أفضل لاعب: وأسفرت النتائج عن منافسة بين المصري حسين الشحات، والإماراتي عمر عبدالرحمن، والسويدي ماركوس بيرغ، وجميعهم من نادي العين.