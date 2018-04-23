WWE.. القنوات الناقلة لأعظم رويال رامبل في السعودية.. أبوظبي الرياضية تبث العرض‎

أعلن الموقع الرسمي لرياضة WWE أن عرض أعظم رويال رامبل في السعودية سيبث مباشرة على قناتي أبوظبي الرياضية ١ باللغة العربية، وأبوظبي الرياضية ٦ بتعليق باللغة الإنجليزية.

وسيقام العرض يوم الجمعة المقبل ٢٧ أبريل الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.

وسيضم عرض رويال رامبل مجموعة من النزالات الرائعة منها نزال ٥٠ رجل رويال رامبل ونزال بين جون سينا وتريبل أتش، ونزال تابوت بين أندتيكر وروسيف، ونزال داخل قفص حديدي بين بروك ليسنر ورومان رينز على لقب اليونيفرسال ونزال آخر بين أي جاي ستايلز وشينسكي ناكامورا على بطولة WWE.

إضافة إلى نزال سلالم على بطولة الإنتركونتننتال بين سيثر ولينز وساموا جو وذا ميز وفين بالور، ونزال على بطولة الولايات المتحدة بين جيف هاردي جندر مهال.

ونزال على بطولة راو للزوجي بين فريق شيموس وسيزارو وفريق مات هاردي وبراي وايت، ونزال على بطولة سماكداون للزوجي بين فريق ذا أوسوس وبلدجون بروزارز، ونزال على بطولة الوزن المتوسط.

كما سيبث العرض مباشرة في الشرق الأوسط على قنوات MBC Action وKSA Sports 1 وDawri Plus.

أما بالنسبة للتذاكر، فما زالت متوفرة وتبدأ أسعارها من 10 ريالات سعودية من خلال موقع WWE.SA، بالإضافة إلى مكاتب الهيئة العامة للرياضة في الرياض وجدة والدمام، ورد سي مول (Red Sea Mall) ومجمع العرب (Mall Of Arabia) ومول السلام وأكشاك خاصة بـ WWE.

كما ستكون التذاكر متوفرة أيضًا في ملعب مدينة الملك عبدالله، بدايةً من يوم الأربعاء المقبل.