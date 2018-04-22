النادي الأهلي السعودي يخطط لضم نيكولاس ميليسي لاعب الهلال السابق

تخطط إدارة النادي الأهلي السعودي لضم محترف الهلال اللاعب الأوروغوياني نيكولاس ميليسي الذي أعلنت إدارة الهلال الجديدة نيتها الاستغناء عنه في الفترة المقبلة.

وبحسب ما نقلت صحيفة الرياض فإن اللاعب يعد أولوية شديدة بالنسبة لإدارة النادي الجداوي عطفًا على مستوياته وما قدمه طيلة الموسمين الماضيين مع الهلال.

ودع نيكولاس ميليسي، لاعب خط وسط نادي الهلال السعودي، الجماهير عقب مباراة الفريق مع الاستقلال الإيراني بالجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وانتهت رحلة محور خط الوسط الأوروغوياني بانتهاء منافسات الهلال المحلية وخروج الفريق من دوري أبطال آسيا.

الكشف عن شرط جزائي في عقد السومة

إلى ذلك كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الجداوي عن أن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب عمر السومة مع الفريق يبلغ نحو 10 ملايين دولار.

وتتجه إدارة النادي الأهلي إلى الإبقاء على لاعب خط الوسط البرازيلي كلاوديمير دي سوزا بالإضافة إلى رغبتها في تجديد التعاقد مع التونسي بن عمر.