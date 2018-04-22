موعد قرعة البطولة العربية والقنوات الناقلة‎

ينتظر الجمهور العربي بشغف قرعة البطولة العربية للأندية لموسم 2018-2019، والتي ستشهد نظامًا جديدًا يمتد لعدة أشهر خلال العامين، حيث من المقرر أن تنطلق مباريات المسابقة في أغسطس 2018 وتنتهي في أبريل 2019.

وتحتضن مدينة جدة، الثلاثاء المقبل، قرعة البطولة بحضور ممثلي الأندية المشاركة، وتُلعب البطولة بين أغسطس 2018 وأبريل 2019 بنظام الذهاب والإياب، بما في ذلك اللقاء النهائي، ويصل مجموع فرقها إلى 32.

وتنقل القناة الرياضية السعودية KSA SPORTS فعاليات القرعة على الهواء مباشرة بخلاف عدة قنوات عربية رياضية أخرى مثل أون سبورت و أبوظبي الرياضية.

وقبل أسبوع أعلن الاتحاد العربي توقيع 30 ناديًا تعاقدات المشاركة، وستحدِّد التصفيات هوية الناديين الـ31 والـ32، ويحصل النادي الفائز بلقب البطولة على 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار، فيما ستتلقى باقي الأندية مكافآت تتصاعد مع تجاوز كل دور.

ورغم أن البطولة ليست رسمية إلا أن مبارياتها تأخذ طابعًا قويًا، حيث تشهد ديربياتٍ قوية باعتبار أن جميع فرقها عربية، وهذه النوعية من المباريات عادةً ما تكون قوية وتخوضها الفرق بكل جدية حتى لو كانت ودية.

30 نادياً يوقعون اتفاقية المشاركة في كأس العرب، وسيتم نهاية أبريل الحالي إجراء قرعة البطولة الأقوى في تاريخ المسابقات العربية pic.twitter.com/KXgqcRgIC2 — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) April 11, 2018

الملحق

ستشارك 10 أندية في الدور التمهيدي للبطولة، حيث ستنطلق مباريات هذا الدور يوم الثلاثاء الـ1 من مايو 2018 وستستمر حتى الخميس الـ10 من مايو، وتلعب فيها أندية (المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري من مصر، واتحاد الفتح من المغرب، ونجوم فلسطين والفيصلي الأردني والسمالية الكويتي، وبطل الدوري الموريتاني، وبطل دوري جزر القمر، وبطل دوري جيبوتي وبطل الدوري الصومالي).