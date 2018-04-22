تريبل إتش يوجه رسالة للمصارعين السعوديين قبل المشاركة في “أعظم رويال رامبل” (فيديو)

زار النجم تريبل إتش، بطل العالم السابق ومدير الاتحاد الحالي للمصارعة الحرة “WWE”، مقر اختيار الموهوبين، فى المملكة العربية السعودية، يوم السبت، والذى افتتحه الاتحاد لتدريب واختيار الموهوبين منذ عدة أيام.

واهتم النجم تريبل اتش بمتابعة عمليات التدريب واختبارات اللاعبين التى تتم من خلال مدربي الاتحاد، عن قرب، خلال زيارته للمقر بالسعودية.

وأظهر فيديو حديث إتش مع المصارعين، وألقى فيهم كلمة بمناسبة استعداداتهم لعروض المصارعة الحرة.

وطالب إتش في كلمته المصارعين بضرورة الإخلاص والتضحية من أجل إظهار بلادهم بصورة طيبة وتمثيلها أفضل تمثيل، مبينًا أن كل الإمكانيات أمامهم لكي يصبحوا نجومًا عالميين، ولكن المهم هو ما يبذلونه من جهد ليصبحوا نجومًا.

يذكر أنه يتبقى 6 أيام فقط على انطلاق حدث الرويال رامبل بالمملكة، حيث اهتمت فئات عديدة من جماهير المملكة بشراء تذاكر حدث الرويال رامبل، والذي يُقام في مدينة جدة.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، اتفق مع اتحاد الـWWE الأمريكي للمصارعة على استضافة فعاليات لعبة المصارعة الحرة لمدة 10 سنوات مقبلة في المملكة.

????‍♂️ شهد اليوم الأخير من "تجارب WWE السعودية" حضور المصارع العالمي تربل اتش – Triple H إلى مقر المعسكر التحضيري لـ #أعظم_رويال_رامبل #تربل_اتش_في_جدة pic.twitter.com/XJea3DQKvp — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) April 21, 2018

ووصل أسطورة مصارعة المحترفين، للأراضي السعودية، أمس، استعدادًا لمهرجان “أعظم رويال رامبل” بمدينة جدة.

وسيقام المهرجان يوم الـ27 من أبريل الجاري، بملعب الجوهرة المشعة، وسيشهد تواجد عدد كبير من نجوم وأساطير المصارعة العالمية، مثل أندرتيكر، وبروك ليسنر، وجون سينا، ورومان رينز.

وكتب صاحب الـ48 عامًا: “هبطت للتو في جدة بالمملكة العربية السعودية، أسبوع كبير أمام WWE سيشهد تجارب أداء واختبارات، فضلًا عن الحدث الأهم (أعظم رويال رامبل) يوم الجمعة”.