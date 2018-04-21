سامي الجابر عن إلغاء ميثاق الشرف: سيكون هدفنا أي لاعب نحتاجه في نادي الهلال

علق سامي الجابر، رئيس نادي الهلال السعودي، على التغريدة التي ألمح فيها تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن إلغاء ميثاق الشرف بين الأندية السعودية.

وقال الجابر في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: “ميثاق الشرف كان طوق نجاة لبعض الأندية، الآن أقول بعد إلغائه بالفم المليان، في الهلال سيكون هدفنا أي لاعب نحن بحاجة له”.

وأضاف: “باختصار سنتجول في كل الأندية وسنبدأ بالجيران”.

ميثاق الشرف كان طوق نجاة لبعض الأندية

الآن أقول بعد إلغائه بالفم المليان

في الهلال سيكون هدفنا أي لاعب نحن بحاجة له

باختصار سنتجول في كل الأندية وسنبدأ بالجيران ???? — سامي الجابر (@SamiAlJaber) April 21, 2018

واعتبر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، الالتزام بميثاق الشرف لأندية الدوري السعودي للمحترفين، أمر متروك للأندية، تاركًا لها حرية القرار سواء بالالتزام به أو الخروج عنه، وذلك بعد أن أعلن سعود آل سويلم رئيس نادي النصر، أمس الجمعة، انسحاب ناديه من الميثاق، مبررًا أنه حرمه من استقطاب العديد من النجوم في الدوري السعودي.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ميثاق الشرف جاء بطلب من رؤوساء الأندية، ومن لايرى في ذلك مصلحة له، فهو حر التصرف والقرار، وجوده كان لأجل تخفيض عقود اللاعبين بعد وصولها إلى أرقام فلكية، والحفاظ على استقرار المنتخب قبل كأس العالم”.

وختم حديثه: “ميثاق الشرف حيوحشنا”.

يذكر أن ميثاق الشرف الذي عقد بين الأندية كان بغرض تقليل أسعار الصفقات، والحفاظ على الهدوء بين جميع الأندية.