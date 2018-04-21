تركي آل الشيخ يعلق على قرار انسحاب نادي النصر السعودي من ميثاق الشرف

علّق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، على قرار رئيس نادي النصر، سعود آل سويلم، بانسحاب ناديه من ميثاق الشرف بين الأندية، وهي تغريدته التي أثارت جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم السبت: “ميثاق الشرف جاء بطلب من رؤوساء الأندية، ومن لا يرى في ذلك مصلحة له فهو حر التصرف والقرار”.

وأضاف: “وجوده كان لأجل تخفيض عقود اللاعبين، بعد وصولها إلى أرقام فلكية، والحفاظ على استقرار المنتخب قبل كأس العالم.. ميثاق الشرف حيوحشنا”.

ميثاق الشرف جاء بطلب من رؤوساء الاندية ومن لايرى في ذلك مصلحة له فهو حر التصرف والقرار…

وجوده كان لأجل تخفيض عقود اللاعبين بعد وصولها لأرقام فلكية، والحفاظ على استقرار المنتخب قبل كأس العالم… ميثاق الشرف حيوحشنا ???? — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) April 21, 2018

وكانت الجماهير الرياضية قد توقعت رد فعل أقوى من آل الشيخ، يتمثل في قراره بإقالة رئيس النصر قبل تغريدته التي قالت عنها جماهير الفريق، إن رئيس ناديهم الجديد قوي ويتم دعمه.

وكان رئيس النصر قد خرج في تغريدات في ساعة متأخرة من، مساء أمس الجمعة، أعلن فيها انسحاب ناديه من ميثاق الشرف بين الأندية مبررًا بأنّ هذا الميثاق أضر بفريقه.

يذكر أن رؤساء الأندية السعودية وقعوا قبل عدة أشهر، اتفاقية مع تركي آل الشيخ، تسمى ميثاق الشرف، تتضمن الكثير من البنود، أبرزها الابتعاد عن التنافس والمزايدة على عقود اللاعبين، بالإضافة لدعم المنتخبات السعودية.

وكان آل الشيخ قد حذر، في وقت سابق، من خرق ميثاق الشرف، عبر تغريدة على حسابه بـ“تويتر” قال فيها: “لا مكان لمن يخرق ميثاق الشرف”.

وجاءت تغريدة آل الشيخ، تحذيرًا لناديي أهلي جدة والنصر، بعد دخولهما في مفاوضات مع التونسي محمد أمين بن عمر لاعب الأهلي الحالي، إذ كان النصر هو البادئ في مفاوضة اللاعب قبل دخول الأهلي في خط المفاوضات وتغيير مسار اللاعب.