رسميًا.. بيرلو يشارك في مهرجان اعتزال فهد الهريفي (فيديو)

أعلن النجم الإيطالي المعتزل، أندريا بيرلو، مشاركته في مهرجان اعتزال النجم السعودي السابق فهد الهريفي، لاعب النصر والمنتخب السعودي.

ونشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية مقطع فيديو لبيرلو، قال فيه لاعب منتخب إيطاليا سابقًا: “الأعزاء في السعودية، أنا آندريا بيرلو، ألقاكم في 25 أبريل، خلال مباراة النصر وفالنسيا”.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن تكفله بمهرجان اعتزال الهريفي، على غرار ما فعله مع فؤاد أنور، نجم الشباب الدولي السابق، في فبراير الماضي، بحضور الأهلي المصري، في إطار سعي رئيس هيئة الرياضة، لتكريم نجوم المنتخب السعودي السابقين.

وقد شارك الهريفي، في تدريبات النصر، اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراة اعتزاله، أمام فالنسيا الإسباني.

أعلن بيرلو (38 عامًا) في نوفمبر الماضي اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

ونجح بيرلو في الفوز بلقب الدوري الإيطالي 6 مرات بواقع 4ألقاب مع يوفنتوس، لقبين مع ميلان، إضافة إلى لقبين مع ميلان في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في كأس إيطاليا، ولقبين في كأس السوبر الإيطالي، ولقب في كأس العالم للأندية، لكن إنجازه الأبرز يبقى الفوز مع المنتخب الإيطالي بكأس العالم 2006 في ألمانيا.

وشارك بيرلو في مسيرته في حوالي 755 مباراة لكل الأندية التي لعب لها سجل خلالها 73 هدفًا وصنع 86. ومع منتخب إيطاليا لعب في 116 مباراة دولية سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 23.

وفاز بيرلو بجائزة أكثر صانع للأهداف في مونديال 2006 والكرة البرونزية كثالث أفضل لاعب وكذلك اختير ضمن فريق البطولة وحصل على جائزة رجل مباراة نهائي المسابقة واختير ضمن فريق الأفضل لعام 2006.

وتواجد بيرلو في قائمة المرشحين للكرة الذهبية 3 مرات، حصل على المركز التاسع عام 2006 والخامس عام 2007 والسابع عام 2012.