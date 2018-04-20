فتحي الجبال أول تونسي يقود النادي الأهلي السعودي.. ولهذا تم إطلاق لقب “السير” عليه

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي، تعيين المدرب التونسي فتحي الجبال مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم خلال مواجهتي الذهاب والإياب من دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2018، بعد إلغاء عقد الأوكراني سيرجي ريبروف.

ويُعد فتحي الجبال أحد أبرز المدربين التونسيين خلال السنوات الماضية، وأول مدرب تونسي يقود النادي الأهلي السعودي

الجبال له مسيرة تدريبية كبيرة في الملاعب السعودية، حيث إنه اتجه إلى التدريب هناك منذ عام 1999، وعمل كمساعد لمواطنه بلحسن مالوش مع فريق سدوس، لمدة 3 سنوات، ثم انتقل إلى النجمة اللبناني.

وعاد الجبال إلى المملكة عام 2003، عن طريق نادي الحزم، ودرب أيضًا أندية سدوس، الشعلة، هجر ونجران، قبل أن يتولى تدريب الفتح عام 2008.

ونجح الجبال في التأهل بالفتح إلى الدوري السعودي للمحترفين، واستمر معه لمدة 5 مواسم متتالية؛ ليحصل على لقب “السير فتحي الجبال” عقب تحقيقه لقب الدوري السعودي للمحترفين مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح للمرة الأولى في تاريخه عام 2012، تيمنًا بـ”السير أليكس فيرجسون” المدير الفني لمانشستر يونايتد.

ورحل فتحي الجبال عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح قبل أن يعود إلى تدريبه مُجددًا في عام 2016.