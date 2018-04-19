مدير “الليغا” يطالب بمشاركة اللاعبين السعوديين المحترفين في الدوري الإسباني

تحدث خافيير غوميز، المدير العام لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) بالتفصيل عن مجالين رئيسيين من خطط التوسع المستمرة، التي حددها رئيس الرابطة خافيير تيباس، وبينها استعارة عدة أندية محلية لتسعة لاعبين سعوديين لنهاية الموسم الحالي.

ويتصدر الليغا حاليًا الدوري الألماني (البوندسليغا) من حيث الإيرادات، وقد علق غوميز على ذلك قائلًا “تفوقنا على الدوري الألماني من حيث الدخل، وهدفنا حاليًا تجاوز الدوري الإنجليزي الممتاز، فقبل خمس سنوات كان دخل الدوري الإنجليزي ضعف الليغا، لكن الفرق اليوم أقل من مليون ونصف المليون يورو، لذلك نحن على الطريق الصحيح”.

وتحدث غوميز أيضًا على استعارة الأندية الإسبانية للاعبين سعوديين، رغم عدم مشاركة أي من اللاعبين سواء في الدوري الممتاز أو الدرجة الثانية في أي مباراة حتى الآن.

لكن مدير عام الليغا قال “نتطلع إلى تحقيق فوائد طويلة الأجل وعقود رعاية جديدة مفيدة على المدى القصير، وقد منحتنا شراكتنا مع السعودية تواجدًا دوليًا أكبر، وفي الوقت نفسه من الصعب المشاركة في الليغا”.

وأضاف “أتذكر كيف كافح ديفيد فيا للتأقلم عندما انضم إلى فالنسيا. بالطبع نتطلع لمشاركة اللاعبين السعوديين في المسابقة، لكن مثل هذه المشاريع والشراكة تتم لدوافع أخرى، وإني لست واثقًا من أن هذا النموذج سنتبعه في المستقبل أم لا”.

وأعلنت رابطة الليغا والهيئة العامة للرياضة في السعودية خلال يناير/كانون الثاني الماضي، عن اتفاقية شراكة بينهما، تضمنت إنشاء أكاديميات ومبادرة للكشف عن المواهب في السعودية.

وأثمرت هذه الاتفاقية عن طلب سبعة أندية من دوري الدرجة الأولى والثانية، التعاقد مع تسعة لاعبين سعوديين على سبيل الإعارة، إذ تتيح اتفاقيات الإعارة لفترة أولية مدتها ستة أشهر لهؤلاء اللاعبين، مواصلة تطوير مهاراتهم في الملاعب الإسبانية.